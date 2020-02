Thiem trifft in Rio auf den Spieler mit den vier Namen

Dominic Thiem ist zurück! Der Australian-Open-Finalist schlägt in dieser Woche in Rio de Janeiro auf. Zum Auftakt bekommt es die Nummer vier der Tennis-Welt mit einem klingenden Namen zu tun.

Die Mini-Pause ist vorbei! Dominic Thiem greift kommende Woche in Rio de Janeiro (Bra) wieder ins Turniergeschehen ein. Vor zwei Wochen schrammte Österreichs Tennis-Ass bei den Australian Open knapp an seinem ersten Grand-Slam-Titel vorbei, verlor in fünf spannenden Final-Sätzen gegen Novak Djokovic Danach reiste Thiem nach Hause, schaltete ein paar Tage ab – ehe er das Training auf Sandplatz aufnahm. Am Donnerstag reiste der 26-Jährige schließlich nach Brasilien.Das ATP-500-Event an der Copacabana ist mit 1,92 Millionen Dollar dotiert. Thiem, der im Vorjahr bereits in Runde eins scheiterte, kennt mittlerweile seinen Auftaktgegner.Der Topgesetzte trifft auf einen Debütanten, nämlich auf den 21-jährigen Lokalmatador Felipe Meligeni Rodrigues Alves. Der Mann mit den vier Namen rangiert in der Weltrangliste auf Position 318, erhielt eine Wildcard.