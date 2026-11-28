i Die demografische Entwicklung in Österreich steht vor einer strukturellen Trendwende ÖROK 2026 bis 2051 "Tiefgreifender Wandel" – neue Prognose für Österreich Österreich steht vor einem demografischen Umbruch: Bis 2041 soll die Bevölkerung auf 9,37 Millionen Menschen wachsen, danach wieder schrumpfen. Von André Wilding 28.11.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen eine kleinräumige Bevölkerungsprognose für die Politischen Bezirke Österreichs.

Die Bearbeitung der aktuellen Prognose erfolgte durch JOANNEUM RESEARCH – POLICIES. Inhaltlich wurde die Erstellung in der ÖROK von der Arbeitsgruppe Prognosen begleitet, zusammengesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern des Bundes sowie der landesstatistischen Dienste aller Bundesländer.

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Die neue regionalisierte ÖROK-Bevölkerungsprognose auf Ebene der Politischen Bezirke bezieht sich auf den Zeitraum 2026 bis 2051 mit folgenden zentralen Aussagen:

Österreich wird bis 2051 einen "tiefgreifenden Wandel" in der Zusammensetzung seiner Gesamtbevölkerung sowie eine zunehmende regionale Differenzierung erleben. Die Ergebnisse zeigen, dass Österreichs Bevölkerung bis zum Jahr 2041 auf 9,37 Mio. Einwohner wachsen wird und sich dann bis zum Jahr 2051 auf 9,32 Mio. Einwohner rückläufig entwickelt.

Demografische Entwicklung

Die demografische Entwicklung in Österreich steht vor einer strukturellen Trendwende: Niedrige Geburtenzahlen und eine steigende Lebenserwartung führen zu einer zunehmend alternden Gesellschaft und einem dauerhaft negativen Geburtensaldo.

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung rückt zunehmend in den Hintergrund, während die internationale Zuwanderung zur treibenden Kraft des aktuellen Bevölkerungswachstums geworden ist und den Geburtenrückgang bisher abfedert. Dies wird sich im Prognosezeitraum bis zum Jahr 2051 ändern. Die Zuwanderung wird die steigende Zahl der Sterbefälle bei gleichzeitigem Rückgang der Geburten nicht mehr ausgleichen können.

Das bedeutet auch erhebliche Veränderungen der Bevölkerungsstruktur: Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird voraussichtlich um etwa 370.000 zurückgehen, während sich die Zahl der Menschen im Alter von 85 Jahren oder älter mit einem Anstieg von etwa 280.000 Personen voraussichtlich mehr als verdoppeln wird. Gleichzeitig wird die Zahl der Sterbefälle zunehmend die Zahl der Geburten übersteigen. Die internationale Migration wird daher die Bevölkerungsentwicklung in Österreich noch stärker prägen als in der Vergangenheit.

Regionale Unterschiede

Die regionalen Unterschiede zwischen Stadtregionen bzw. Zentralräumen und peripheren Regionen werden zunehmen. Bis zum Jahr 2051 wird nur für die größeren Städte sowie deren Umland ein Bevölkerungswachstum erwartet. Zu den Wachstumsregionen zählen der Wiener Zentralraum (vom Nordburgenland bis ins südliche Weinviertel) sowie die Landeshauptstädte und ihre Umlandbezirke wie beispielsweise Graz-Umgebung und Salzburg-Umgebung.

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In Oberösterreich wird insbesondere für den Zentralraum Linz-Wels ein Wachstum prognostiziert, in Vorarlberg nimmt die Bevölkerungszahl im Rheintal zu. In Kärnten wird einzig in der Landeshauptstadt Klagenfurt die Bevölkerungszahl zunehmen.