i "Victoria West House in Wien-Neubau": Victoria West (r.) und Zwillingsschwester Katy. Denise Auer Vintage trifft Kaffee TikTok-Star Victoria West eröffnet Shop mit der Mama In der Wiener Zieglergasse hat das Victoria West House eröffnet. Der neue Shop verbindet günstige Secondhand-Mode, ausgefallenen Schmuck und Kaffee. Von Wien Heute 11.11.2026, 16:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Victoria West, bürgerlich Victoria Knogler, wurde 2024 durch "The Voice Kids" bekannt und begeistert mittlerweile Hunderttausende auf Social Media. Jetzt hat die junge Oberösterreicherin gemeinsam mit ihrer Mutter und Zwillingsschwester Katy einen eigenen Shop in Wien eröffnet.

Im "Victoria West House" in der Zieglergasse 66 treffen Secondhand-Mode, ausgefallener Schmuck und Café aufeinander. Kleidung gibt es bereits ab drei Euro, Schmuck ab sechs Euro. Dazu werden Kaffee, Matcha und veganes Bananenbrot serviert. Das Konzept: extravagante Mode zu leistbaren Preisen in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre.

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Vom kahlen Lagerraum zum bunten Geschäft

Bis zur Umsetzung dauerte es rund eineinhalb Jahre. Besonders schwierig war laut Victoria die Suche nach einem passenden und zentral gelegenen Geschäftslokal. Als die Familie schließlich fündig wurde, wartete jede Menge Arbeit: Die Räumlichkeiten waren zuvor ein Lagerraum mit Sandboden und rohen Mauern. Der gesamte Bereich wurde grundlegend saniert und nach den eigenen Vorstellungen gestaltet.

Heute verteilen sie sich auf drei Räume mit Secondhand-Kleidung, Schuhen, Taschen, Gürteln, Schmuck und zahlreichen Dekorationsartikeln. Inspiriert wurde die Einrichtung unter anderem von Vivienne Westwood und David Bowie. Besonders wichtig ist der Familie die große Auswahl an unterschiedlichen Produkten.

Victoria West House in der Zieglergasse 66 i ?

Secondhand-Kleidung gibt es schon ab 3 Euro

Trotz des ausgefallenen Sortiments sollen die Preise leistbar bleiben. Secondhand-Kleidungsstücke kosten zwischen drei und zehn Euro pro Stück. Schmuck gibt es in verschiedenen Preiskategorien um sechs, neun, zwölf und 15 Euro. Besonders beliebt sind laut Victoria die Ohrringe und Secondhand-Krawatten. Viele Kleidungsstücke stammen von Freunden und Familienmitgliedern. Weitere Stücke entdeckt die Mutter auf Flohmärkten oder über Willhaben.

Auch Matcha-Liebhaber kommen auf ihre Kosten

Neben dem Einkaufen können Besucher im hauseigenen Café eine Pause einlegen. Ein Cappuccino kostet 4,40 Euro. Besonders stolz ist die Familie auf ihre Matchasorten die bei 5,90 Euro anfangen. Bei der Suche nach der passenden Sorte wurden im Sommer gemeinsam mit Freunden und Verwandten insgesamt 37 Varianten verkostet. Zwei Samstage im Monat gibt es zudem besondere Getränkekreationen. Das Angebot ist vegan: Neben Bananenbrot stehen Soja- und Hafermilch ohne Aufpreis zur Verfügung.

Kunden fühlen sich wie im Wohnzimmer

Die Aufgaben im Geschäft sind aufgeteilt: Katie kümmert sich besonders gerne um die Kaffeezubereitung und Latte Art, während Victoria vor allem im Verkauf und in der Kundenberatung tätig ist. Unterstützt wird die Familie von zwei weiteren Angestellten. Die bisherigen Reaktionen der Besucher fallen laut Victoria sehr positiv aus. Obwohl sich das Konzept vor allem an junge Menschen richtet, schauen auch zahlreiche ältere Kunden vorbei.

Das Victoria West House befindet sich in der Zieglergasse 66 in Wien-Neubau. Geöffnet ist von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 11 bis 18.30 Uhr.