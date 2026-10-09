Tornado wütet auf Sizilien – mehrere Verletzte

Unglaubliche Szenen auf Sizilien: Ein Tornado sorgte in Marsala, Petrosino und Mazara del Vallo für eine Spur der Verwüstung. Es war die Rede von umgeworfenen Autos und Trümmern in den Straßen.
Bei Marsala wurde die Windhose von Augenzeugen gefilmt. Es soll mindestens zwei Schwerverletzte geben. Zudem seien zahlreiche Menschen leicht verletzt worden, berichtet "focus.online".
Die Feuerwehr sprach im Onlinedienst X von mehreren Einsätzen in den betroffenen Gebieten. Demnach wurde in Petrosino eine Mittelschule beschädigt. Zur Unterstützung wurden Verstärkungskräfte aus Palermo und Agrigento gerufen.
Des Weiteren soll die Alcide-De-Gasperi-Schule im Gemeindegebiet von Marsala während des Unterrichts von einer doppelten Windhose getroffen worden sein. Die sizilianische Zeitung "La Sicilia" schrieb von zerstörten Fenstern und umgeworfenen Bücherregalen. Es soll mehrere verletzte Schüler geben. Ein Bub musste ins Krankenhaus gebracht werden.