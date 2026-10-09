i Auf Sizilien verursacht ein Tornado Schäden und mehrere Verletzte. iStock Spur der Verwüstung Tornado wütet auf Sizilien – mehrere Verletzte Ein Tornado wütet auf Sizilien, hinterlässt Verwüstung und Verletzte. Sogar eine Schule wurde während des Unterrichts getroffen. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unglaubliche Szenen auf Sizilien: Ein Tornado sorgte in Marsala, Petrosino und Mazara del Vallo für eine Spur der Verwüstung. Es war die Rede von umgeworfenen Autos und Trümmern in den Straßen.

Bei Marsala wurde die Windhose von Augenzeugen gefilmt. Es soll mindestens zwei Schwerverletzte geben. Zudem seien zahlreiche Menschen leicht verletzt worden, berichtet "focus.online".

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Questo è brutto gente, la mia potrebbe non essere stata un’esagerazione. Se trovate materiale da Marsala o siete della zona, mandatemi pure tutto quello che avete — Federico Pavan (@PavanFederico00) October 9, 2026

Schulen betroffen

Die Feuerwehr sprach im Onlinedienst X von mehreren Einsätzen in den betroffenen Gebieten. Demnach wurde in Petrosino eine Mittelschule beschädigt. Zur Unterstützung wurden Verstärkungskräfte aus Palermo und Agrigento gerufen.

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Des Weiteren soll die Alcide-De-Gasperi-Schule im Gemeindegebiet von Marsala während des Unterrichts von einer doppelten Windhose getroffen worden sein. Die sizilianische Zeitung "La Sicilia" schrieb von zerstörten Fenstern und umgeworfenen Bücherregalen. Es soll mehrere verletzte Schüler geben. Ein Bub musste ins Krankenhaus gebracht werden.