i "Black Lake Island" steht zum Verkauf. Vladi Private Islands 6,5 Hektar Trauminsel steht jetzt für 220.000 Euro zum Verkauf Eine Privatinsel in Kanada steht für rund 220.000 Euro zum Verkauf. Das 6,5 Hektar große Naturparadies bietet ein Blockhaus und einen Bootssteg. Von Newsdesk Heute 21.10.2026, 07:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine eigene Insel in Kanada – diesen außergewöhnlichen Preis gewann Matthias Roß (44) aus Kahl am Main vor 21 Jahren bei einer Haribo-Verlosung. Jetzt will er sich von seinem rund 6,5 Hektar großen Naturparadies trennen. Für etwa 220.000 Euro steht das Grundstück zum Verkauf.

Die Insel gehört zu den "Back Lake Islands" in der kanadischen Provinz Nova Scotia und liegt rund 30 Minuten von der Kleinstadt Shelburne entfernt. Wer sie besuchen möchte, muss nach dem Atlantikflug eine mehrstündige Fahrt durch Kanadas Wälder und anschließend eine Bootsfahrt auf sich nehmen.

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Gottschalk kam mit dem Quad

Bei der Übergabe im Jahr 2005 war sogar Thomas Gottschalk dabei. Das damalige Haribo-Werbegesicht reiste eigens nach Kanada. "Dann kam Thomas Gottschalk mit einem Quad angefahren, und ich sprang hinten drauf", erzählte Roß dem "Main-Echo". Danach ging es per Boot auf die Insel.

Im Laufe der Jahre ließ die Familie von einer kanadischen Firma ein 85 Quadratmeter großes Blockhaus errichten. Viel Luxus gibt es nicht: Das Wasser wird aus dem See gepumpt, Strom liefern Solarzellen und Autobatterien. Auch eine Kompost-Toilette ist vorhanden. Zum Grundstück gehören außerdem ein Schuppen, ein Steg und zwei Boote.

"Black Lake Island" steht zum Verkauf. Vladi Private Islands

Roß verbrachte in den vergangenen 21 Jahren mindestens einmal jährlich mehrere Wochen dort. Angeln, Lagerfeuer, Holzhacken und Hummeressen gehörten zum Inselalltag.

Darum wird die Insel verkauft

Vor allem seine Eltern kümmerten sich um das Anwesen und verbrachten regelmäßig mehrere Monate dort. "Sie haben das Ganze in Schuss gehalten und viel Arbeit hineingesteckt", erklärte Roß. Mittlerweile ist ihnen die lange Anreise allerdings zu beschwerlich.

Dazu kommen die laufenden Ausgaben. "Kanada verlangt eine jährliche Grundsteuer von 2500 Euro." Flüge und Mietwagen kosten zusätzlich Geld. Deshalb sucht die einstige Haribo-Gewinninsel nun über den Makler Vladi Private Islands einen neuen Besitzer.