i Donald Trump macht sich vor seinen Fans – hier in Clarksville, Tennessee – gerne zum Kasperl. Reuters "Könnte dümmste Dinge sagen" Trump zu Fans: "Ihr würdet über jeden Blödsinn jubeln" Bei einem Auftritt in Tennessee sorgte Donald Trump mit einer kuriosen Aussage über seine eigenen Anhänger für Gelächter und Applaus. Von Nick Wolfinger 11.10.2026, 18:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump (80) hat bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Tennessee am Samstag einmal mehr für Aufsehen gesorgt. Vor jubelnden Anhängern sprach er über die besondere Beziehung zu seinen Fans und machte dabei eine erstaunliche Aussage: "Ich könnte die dümmsten Dinge sagen und ihr würdet trotzdem applaudieren."

Die Menge reagierte mit Begeisterung. Aus dem Publikum waren laute "Trump, Trump, Trump"-Rufe zu hören.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Trump schwärmt von der Liebe seiner Anhänger

Bei seinem Auftritt in Clarksville unterstützte Trump die republikanischen Politiker Bill Hagerty und Marsha Blackburn. Dabei fragte sich der US-Präsident zunächst selbst, warum er überhaupt nach Tennessee gekommen sei. Schließlich würden die beiden Republikaner in ihren Wahlkämpfen ohnehin gut dastehen.

Dann wurde Trump persönlich. Er erzählte von einem Freund, der unter Lampenfieber leide und ihn gefragt habe, wie er es schaffe, ständig vor so vielen Menschen aufzutreten. "Für mich ist das einfach, weil in diesen Räumen so viel Liebe herrscht", erklärte Trump. Seine Anhänger reagierten mit lautem Jubel. Ein Fan rief sogar: "Wir lieben dich!"

"Ich könnte die dümmsten Dinge sagen"

Trump zeigte sich sichtlich begeistert von der Zuneigung seiner Anhänger. "Es ist unglaublich. Wenn man hier oben steht, spürt man einfach diese Liebe", schwärmte er. Dann folgte der ungewöhnlich offene Satz: "Ich könnte die dümmsten Dinge sagen und ihr würdet trotzdem applaudieren."

Eine Aussage, die bei seinen Fans keineswegs für Irritation sorgte. Stattdessen wurde weiter gejubelt. Trump schob allerdings sofort eine Erklärung nach: "Aber wir sagen nicht die dümmsten Dinge. Wir sagen Dinge, die dem gesunden Menschenverstand entsprechen."

Trump legt mit alten Wahlbetrugsvorwürfen nach

Anschließend zählte der US-Präsident auf, wofür seine Politik seiner Ansicht nach stehe: sichere Grenzen, niedrige Steuern und ein starkes Militär. Das seien keine rein konservativen Forderungen, sondern schlicht vernünftige Ziele.

Schon zuvor hatte Trump bei seiner Rede erneut behauptet, insgesamt drei Präsidentschaftswahlen gewonnen zu haben. Die Wahl 2020 sei ihm durch Betrug gestohlen worden, erklärte er. Für diese vielfach widerlegte Behauptung gibt es keine stichhaltigen Belege. "Wir dürfen nicht zulassen, dass das wieder passiert", sagte Trump.

Die Bilder des Tages i ?

Die Pointe des Abends lieferte Trump jedenfalls selbst: Er erklärte seinen Anhängern, dass sie sogar für die dümmsten Aussagen applaudieren würden. Und tatsächlich: Sie jubelten weiter.