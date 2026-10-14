i Sebastian Lege hat als TV-Koch große Bekanntheit erlangt. Hier im Bild mit Morderatorin Andrea Kiewel im ZDF Fernsehgarten. APA-Images / Action Press / Zengel, Dirk Schwer erkrankt TV-Koch Sebastian Lege macht Krebs-Drama öffentlich TV-Koch Sebastian Lege spricht erstmals offen über seine Krebserkrankungen. Selbst während der Chemotherapie stand er noch vor der Kamera. Von Michael Rauhofer-Redl 14.10.2026, 07:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen kennen ihn als gut gelaunten Lebensmittel-Experten aus dem Fernsehen. Doch hinter dem Lächeln von TV-Koch Sebastian Lege (47) steckt eine schwere Leidensgeschichte. Wie der Star aus dem ZDF-Format "Besseresser" jetzt gegenüber der "Bild" enthüllt, musste er bereits zweimal gegen Lymphdrüsenkrebs kämpfen.

Selbst während seiner Krebsbehandlung arbeitete Lege weiter und stand regelmäßig vor der Kamera. Von seiner schweren Erkrankung bekamen die Zuschauer kaum etwas mit.

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Morgens Chemotherapie, nachmittags vor der Kamera

"Ich hatte vor sechs Jahren zum zweiten Mal Lymphdrüsenkrebs und habe trotzdem weitergearbeitet", erzählt der 47-Jährige. Insgesamt musste er zwei Strahlen- und Chemotherapien über sich ergehen lassen.

Seinen Arbeitsalltag stellte er deshalb aber nicht auf den Kopf. "Also ich hatte morgens Chemo und habe nachmittags gedreht. Das war für mich ganz normal", erinnert sich der TV-Koch.

Die Behandlung hinterließ dennoch sichtbare Spuren. Weil ihm ein Teil seiner Haare ausfiel, rasierte er sich kurzerhand den Rest ab und setzte eine Mütze auf. Groß darüber sprechen wollte er damals nicht.

Erste Krebsdiagnose bereits 2003

Erstmals war Lege bereits im Jahr 2003 an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Die zweite Diagnose folgte Jahre später. Heute blickt er mit großer Dankbarkeit auf sein Leben zurück.

"Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich noch Lebenszeit habe. Und wenn es morgen mit mir vorbei sein sollte, bin ich dankbar für mein verrückt-geiles Leben", erklärt der Koch.

Er habe bereits so viele schöne Momente erlebt, dass andere Menschen dafür wohl zwei Leben brauchen würden. Statt sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, richtet Lege seinen Blick lieber nach vorne. Für ihn gebe es kein Gestern, sondern nur ein Heute und Morgen.

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Nach Krebs-Drama wartet neuer TV-Job

Beruflich steht dem 47-Jährigen jedenfalls eine große Veränderung bevor. Nach vielen erfolgreichen Jahren beim ZDF verlässt Lege den Sender mit Jahresende 2026.

Ein ZDF-Sprecher würdigte im Sommer seine Verdienste um das erfolgreiche Format "Besseresser". Lege habe wesentlich zum Aufbau der Marke beigetragen. Man hätte gerne weiter mit ihm zusammengearbeitet.

Doch der TV-Koch hat bereits neue Pläne: Ab 2027 steht er exklusiv für die RTL-Gruppe vor der Kamera. Nach seinen schweren gesundheitlichen Rückschlägen beginnt für Lege damit auch beruflich ein neues Kapitel.