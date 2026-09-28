i Paola Maria Instagram Während "Let's Dance" Verlobung nur für Klicks? Influencerin unter Beschuss Fake-Verlobung für mehr Aufmerksamkeit? Mit einem heftigen Vorwurf sieht sich jetzt "Let's Dance"-Star Paola Maria Ingoglia (32) konfrontiert. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte ihre Verlobung für Schmetterlinge im Bauch sorgen – doch mittlerweile stellen manche Fans unangenehme Fragen. Hat Paola Maria Ingoglia ihren Heiratsantrag womöglich nur inszeniert, um während ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?

Mit genau diesem Vorwurf wurde die 32-Jährige jetzt bei einer Fragerunde auf Instagram konfrontiert. Lange auf sich sitzen lassen wollte sie die Unterstellung nicht.

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"Mir ist bewusst, dass es Menschen gibt, die für Aufmerksamkeit vieles faken oder inszenieren", erklärt Paola zunächst. Für sie selbst komme so etwas allerdings überhaupt nicht infrage.

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Paola Maria spricht Klartext

"Wer mich kennt, weiß, dass ich niemals eine Verlobung, eine Schwangerschaft oder etwas in dieser Richtung erfinden oder inszenieren würde, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen", stellt die Influencerin klar.

Grund für die Zweifel einiger Fans dürfte sein, dass es seit dem Antrag im März 2025 ruhig um die Hochzeitspläne geworden ist. Damals hatte Paola die Verlobung mit Alexander Thoss noch voller Freude öffentlich gemacht.

"Future Mrs. Thoss", schrieb sie zu einer Reihe romantischer Fotos. Darauf präsentierte sie nicht nur einen großen Rosenstrauß, sondern auch stolz ihren Verlobungsring. Passend dazu trug sie bereits ein weißes Kleid.

Doch seitdem warten ihre Fans auf Neuigkeiten rund um die Hochzeit. Dass es derzeit ruhiger um sie geworden ist, hat laut Paola einen anderen Grund. "Momentan nimmt mich mein Privatleben ziemlich ein und es bleibt leider weniger Zeit für alles andere", verrät sie in der Fragerunde. Auch für sich selbst müsse sie wieder mehr Zeit finden.

Schon einmal verheiratet

Für Paola wäre es nicht die erste Ehe. Die 32-Jährige war bereits mit Sascha Koslowski (39) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Söhne. Auch ihr jetziger Partner Alexander brachte zwei Kinder mit in die Beziehung.

Einen großen Vorteil bei "Let's Dance" brachte ihr die öffentlich verkündete Verlobung jedenfalls nicht. Gemeinsam mit Tanzprofi Massimo Sinató (45) musste Paola die RTL-Show bereits nach der sechsten Folge verlassen.