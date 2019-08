LASK-Schiri "erfand" bereits bei Austria Elfer

Wiederholungstäter Pawel Gil! Der polnische Referee war für den fragwürdigen Elferpfiff gegen den LASK verantwortlich. Bereits gegen die Austria patzte der Schiri.

Die Austria scheiterte am Weg in die Europa League, der LASK droht über die Champions-League-Hürde Brügge zu stolpern. In beiden Fällen sind fragwürdige Elfmeter-Entscheidungen mitverantwortlich. Und: In beiden Fällen hat sie der selbe Mann zu verantworten.Sein Name: Pawel Gil. Der Pole ist seit 2009 FIFA-Schiedsrichter. Vergangenen Donnerstag leitete er auf Zypern die Partie Limassol gegen die "Veilchen". Die Wiener verloren trotz Führungstor mit 1:3. Die Wende läutete ein überaus umstrittener Strafstoß vor dem Pausenpfiff ein.Und auch bei Brügges "Witz-Elfer" gegen den LASK war Gil beteiligt – und zwar als Video-Referee. Der 43-Jährige saß vor dem Stadion in einem Übertragungswagen und empfand selbst nach Durchsicht der TV-Bilder, dass der Penalty zu geben sei. Eine erstaunliche Entscheidung. Nicht zum ersten Mal.(red)