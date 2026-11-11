i Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs mit den Kindern der Klasse 1b (VS Scheibenberggasse 1180 Wien). Foto: Denise Auer/Heute Sicherheit am Schulweg Warnwesten für sichere Schulwege Endlich war es so weit: Die Kinder der 1b der Volksschule Scheibenberggasse in 1180 Wien erhielten ihre "Heute"-Warnwesten. Von Heute Redaktion 11.11.2026, 10:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

"Die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler hat für uns oberste Priorität. Vor allem für Schulneulinge ist der Weg zur Schule oft eine neue Herausforderung. Besonders in den dunklen Wintermonaten sorgen Warnwesten für bessere Sichtbarkeit und tragen dazu bei, Kinder im Straßenverkehr zu schützen. Gleichzeitig stärkt die Aktion frühzeitig das Bewusstsein für Verkehrssicherheit und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einem sicheren Schulweg", ist Hofrätin Elisabeth Fuchs, Bildungsdirektorin der Stadt Wien, überzeugt.

Daher war es keine Frage, dass die Stadt bzw. die Bildungsdirektion Wien auch die diesjährige Schulwegsicherheitsinitiative von "Heute" und drei Partnern (Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur BMIMI, Wiener Städtische und ÖAMTC) unterstützt.

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350 1. Klassen ausgestattet

In sieben Ausgaben der Zeitung gab es seit September viele Infos zu Sicherheit am Schulweg und Verkehrssicherheit. Der "emotionale Höhepunkt" war wie immer die stellvertretende Übergabe von einigen der rund 21.000 Warnwesten für rund 350 erste Klassen in öffentlichen Volksschulen in Wien.

Diesmal strahlten die Kinder der 1b der Volksschule Scheibenberggasse mit Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs, VS-Direktorin Solveig Traxler-Rochhart und Klassenlehrerin Elina Pavek um die Wette.

Alle Informationen zur "Heute"-Initiative Sicherheit am Schulweg: https://www.heute.at/sicherheit-am-schulweg