Was passiert mit meinen gekauften EM-Tickets?

Die Fußball-EM wird um ein Jahr nach hinten verschoben. Das stellt natürlich auch Fans mit gültigen Match-Karten vor ein Problem.

Seit Dienstag ist es fix: Die Fußball-Europameisterschaft wird um ein Jahr verschoben , steigt erst im Sommer 2021. Das Eröffnungsspiel soll am 11. Juni über die Bühne gehen, das Finale am 11. Juli.Ob die Spielorte und Gruppen beibehalten werden, ist noch nicht restlos geklärt. Österreich wäre heuer im rumänischen Bukarest auf einen noch zu bestimmenden Gegner (14.6.) und die Ukraine (22.6.) getroffen, am 18. Juni hätte man in Amsterdam gegen Holland gekickt.Der Ticket-Verkauf war bereits in vollem Gange, Fans nahmen sich Urlaub, planten einen EM-Ausflug. Der ist geplatzt. Doch was passiert nun mit den bereits erworbenen Eintrittskarten?Die UEFA klärt auf. "Falls Sie 2021 nicht am Turnier teilnehmen können, wird der komplette Kaufpreis rückerstattet. Im Laufe des nächsten Monats geben wir via eMail oder auf www.euro2020.com/tickets Details bekannt."Heißt auch: Die Karten behalten grundsätzlich ihre Gültigkeit.