i Ärzte sollen nach dem Studium im öffentlichen Gesundheitssystem arbeiten. iStock Kampf gegen Medizinermangel SPÖ-Chef: Vorrang für Ärzte, die in Österreich bleiben Österreich bildet Mediziner teuer aus, viele kehren dem Land danach den Rücken. Die SPÖ will mit einem neuen Modell gegensteuern – samt Strafzahlung. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Andrang auf Österreichs Medizin-Unis ist enorm, der Bedarf an Kassenärzten ebenso. Doch während Tausende junge Menschen jedes Jahr um einen der begehrten Studienplätze rittern, gehen dem heimischen Gesundheitssystem viele fertig ausgebildete Mediziner wieder verloren. Die SPÖ will das nun ändern – und im Zuge der Gesundheitsreform einen neuen Deal für angehende Ärzte auf den Weg bringen.

Zwei von drei Deutschen ziehen wieder weg

Wie brisant die Situation ist, zeigen aktuelle Zahlen der Statistik Austria: Rund zwei Drittel der deutschen Medizin-Absolventen verlassen Österreich innerhalb von drei Jahren nach ihrem Studienabschluss. Bei Österreichern liegt die Quote bei lediglich sieben Prozent. Allerdings ist die Abwanderung der deutschen Absolventen rückläufig: Beim Abschlussjahrgang 2021/22 lag sie bei 53,6 Prozent.

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Eineinhalb Jahre nach Studienabschluss sind im Schnitt nur 27 Prozent der deutschen Humanmedizin-Absolventen in Österreich erwerbstätig. Bei Österreichern sind es hingegen rund 80 Prozent.

Extrapunkte beim Aufnahmetest

Die Roten wollen nun bereits bei der Vergabe der Studienplätze ansetzen. Wer sich dazu bereit erklärt, nach dem Studium einige Jahre im öffentlichen österreichischen Gesundheitssystem zu arbeiten, soll beim Aufnahmetest (MedAT) bevorzugt werden – etwa durch Extrapunkte.

Wie begehrt die Plätze sind, zeigen die Zahlen aus dem heurigen Jahr: Rund 16.900 Interessenten standen einem Studienplatzangebot gegenüber, das lediglich für 11,6 Prozent von ihnen reichte.

Strafzahlung bei Sinneswandel

Konkret könnten Bewerber künftig beim Aufnahmetest ankreuzen, ob sie sich zu einem späteren Einsatz im öffentlichen Gesundheitssystem verpflichten wollen. Wer es sich während oder nach dem Studium anders überlegt, soll Kosten erstatten beziehungsweise eine Pönale zahlen müssen. Im Gegenzug müsse Österreich diesen Medizinern auch entsprechende Ausbildungsplätze anbieten.

Die SPÖ zieht dabei einen Vergleich mit der Luftfahrt: Wer von der AUA eine teure Pilotenausbildung finanziert bekommt, könne auch nicht unmittelbar danach zu Ryanair wechseln.

„Es gibt jetzt wieder eine Partei in der Regierung, die gegen die Zwei-Klassen-Medizin kämpft.“ Philip Kucher Klubobmann (SPÖ)

SPÖ-Klubchef Philip Kucher Helmut Graf

Kucher will Kampf gegen Zwei-Klassen-Medizin

SPÖ-Klubobmann und geschäftsführender Bundesparteichef Philip Kucher: "Österreichs Gesundheitssystem braucht Ärztinnen und Ärzte, die bleiben – wir suchen Wege, um jenen zu helfen, die das wollen. Wir können nicht alle Fehler der vergangenen Jahre binnen zwei Jahren reparieren, aber es gibt jetzt wieder eine Partei in der Regierung, die gegen die Zwei-Klassen-Medizin kämpft."

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Kurzfristig wollen die Sozialdemokraten mit 300 neuen Primärversorgungseinheiten und einer besseren Einbindung von Wahlärzten gegen lange Wartezeiten vorgehen. Langfristig soll der neue Ärzte-Deal die öffentliche Gesundheitsversorgung absichern.