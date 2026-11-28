i Der Verfassungsgerichtshof prüft einen Antrag zur Aufhebung der Paketsteuer. iStock Zwei Euro pro Paket Paketsteuer vor dem Aus? Höchstgericht prüft Antrag Der Onlinehändler Zalando will die Aufhebung der Paketsteuer erreichen. Der Verfassungsgerichtshof prüft im Dezember die Zulässigkeit des Antrags. Von Heute Politik 28.11.2026, 21:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Euro pro Paket oder Bestellung müssen große Versandhändler seit 1. Oktober in Österreich an Steuern bezahlen. Der deutsche Online-Modehändler Zalando will die Abgabe allerdings nicht hinnehmen und hat sich an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) gewandt.

Wie die Höchstrichter am Freitag mitteilten, werden sie sich im Dezember mit dem Individualantrag des Unternehmens befassen. Dabei soll zunächst geklärt werden, ob der bereits vor Inkrafttreten des Paketsteuergesetzes eingebrachte Antrag überhaupt zulässig ist.

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Zalando sieht sich benachteiligt

Von der neuen Abgabe sind Versandhändler betroffen, die in Österreich einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro erzielen. Inklusive Umsatzsteuer beträgt die Belastung 2,40 Euro pro Paket oder Bestellung.

Zalando zog als erstes Unternehmen gegen die Paketsteuer vor Gericht. Der Konzern stößt sich laut VfGH unter anderem daran, dass der Versandhandel von der Abgabe betroffen ist, während Click&Collect-Geschäfte nicht darunterfallen.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Berechnung der Umsätze. Dem Onlinehändler würden auch Umsätze zugerechnet, die andere Händler über seine Plattform erwirtschaften und bei denen Zalando lediglich unterstützend tätig ist.

Das Unternehmen sieht darin unter anderem Verstöße gegen den Gleichheitsgrundsatz, das Eigentumsrecht und die Freiheit der Erwerbsausübung.

Energiekrisenbeitrag auf dem Prüfstand

Neben der Paketsteuer steht im Dezember auch der Energiekrisenbeitrag für Stromverkäufer auf der Tagesordnung der Höchstrichter. Seit Ende 2022 mussten diese eine Abgabe auf sogenannte "Überschusserlöse" entrichten.

Für frühere Zeiträume hatte der VfGH bereits entschieden, dass keine Bedenken gegen das entsprechende Gesetz bestehen. Fraglich ist allerdings, ob die außergewöhnliche Situation infolge der stark gestiegenen Gaspreise auch Anfang 2024 noch gegeben war.

Auslöser für ein Gesetzesprüfungsverfahren war die Beschwerde eines burgenländischen Stromproduzenten. Mittlerweile haben sich auch andere Gerichte den Bedenken des VfGH angeschlossen. Nun müssen die Höchstrichter klären, ob diese berechtigt sind.

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Unternehmen wehren sich gegen IFG-Regelung

Auch das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) beschäftigt den Verfassungsgerichtshof. Mehrere Unternehmen fordern, bei entsprechenden Verfahren Parteienstellung zu erhalten, sofern ihre Betriebsgeheimnisse oder Urheberrechte berührt werden.

Unter den Beschwerdeführern befindet sich ein Pharmaunternehmen, das ein Krebsmedikament an die Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur verkauft hatte. Nachdem Journalisten eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz zu diesem Geschäft gestellt hatten, wurde dem Unternehmen keine Parteienstellung eingeräumt.

Die Beschwerdeführer halten es für verfassungswidrig, dass sie ihre eigenen Interessen in solchen Fällen nicht als Verfahrenspartei vertreten können.

Auch Kopftuchverbot und Messenger-Überwachung Thema

Darüber hinaus werden die Höchstrichter im Dezember ihre Beratungen zu mehreren bereits anhängigen Verfahren fortsetzen. Dazu zählen die Überwachung von Messenger-Diensten sowie das Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen bis 14 Jahren.