i Die Frauensprecherin der Grünen, Meri Disoski, ging auf die Bundesregierung los. APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER Auf RAF-Camora-Konzert Frau vergewaltigt – Grüne rechnen mit Regierung ab Eine Frau wurde bei einem Konzert in Wien vermutlich unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Die Grünen werfen der Regierung fehlenden Frauenschutz vor Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 18:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecklicher Vorfall auf einem Konzert des Rappers RAF Camora in der Wiener Stadthalle: Im Bereich der Toiletten fand ein Security-Mitarbeiter eine völlig aufgelöste Frau. Sie klagte über Schmerzen im Intimbereich und befand sich in einem beeinträchtigten Zustand.

Zuvor soll die Frau von einem Mann ein Getränk angenommen haben. An die weiteren Ereignisse könne sie sich nicht mehr erinnern. Während die Polizei von einer Vergewaltigung ausgeht und nach dem Täter sucht, hat der Fall auch die österreichische Politiklandschaft erreicht. Die Grünen über scharfe Kritik an der Bundesregierung.

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"Das ist unerträglich"

Frauensprecherin Meri Disoski betonte, dass ÖVP, SPÖ und NEOS ausgerechnet erst am Freitag ein Maßnahmenpaket der Grünen zum Schutz vor K.o.-Tropfen vertagt hätten. Die Grüne warf der Regierung vor den Schutz von Frauen nicht ernst zu nehmen. Entscheidungen zu ihrem Schutz würden auf die lange Bank geschoben werden. Dies sei "unerträglich", so Disoski

Die Grünen fordern unter anderem gesetzliche Beschränkungen beim Zugang zu K.o.-Substanzen sowie den flächendeckenden Ausbau von Gewaltambulanzen zur raschen und gerichtsfesten Beweissicherung. Des Weiteren soll Gesundheitspersonal gezielt geschult, Straftaten unter Einsatz von K.o.-Substanzen systematisch erfasst und die Täterprävention ausgebaut werden.

Politik soll Frauen schützen

"Es kann nicht die Antwort der Politik sein, dass Frauen ihre Getränke noch besser bewachen sollen. Frauen haben das Recht, ausgelassen zu feiern, Konzerte zu besuchen und sich frei und sicher zu bewegen", betonte die Grüne. Es sei die Aufgabe der Politik sie dabei "vor Männergewalt" zu beschützen.

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Für Disoski verharre die Regierung hier allerdings im Ankündigungsmodus. Egal, ob bei der Verankerung von 'Nur Ja heißt Ja' im Sexualstrafrecht, beim eigenen Straftatbestand für den Besitz und die Weitergabe von Vergewaltigungsvideos oder bei der Überwachung von Hochrisikogefährdern würde die Regierung wirksame Gesetze schuldig bleiben.