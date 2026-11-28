i Die Bundesregierung will die ID Austria bei heimischen Banken stärker zum Einsatz bringen. APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH (Archivbild) Was du wissen musst Neuerung bei ID Austria ändert für Österreicher alles Ob Kontoeröffnung oder digitale Unterschrift: Österreichs Banken wollen den Einsatz der ID Austria weiter ausbauen und neue Angebote schaffen. Von André Wilding 28.11.2026, 14:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Bankkonto online eröffnen, einen Vertrag digital unterschreiben oder einen gesperrten Bankzugang wieder freischalten: Immer mehr österreichische Banken ermöglichen solche Schritte bereits mit der ID Austria. Beim heutigen Banken-Roundtable in Wien haben Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll und führende Vertreterinnen und Vertreter der Bankenbranche über den weiteren Ausbau der ID Austria im Bankensektor beraten. Gemeinsam sollen bestehende Anwendungen breiter verfügbar gemacht und neue digitale Bankservices entwickelt werden.

"Die ID Austria soll nicht nur dann helfen, wenn man etwas vom Amt braucht. Sie soll auch im Alltag Zeit sparen – zum Beispiel bei Bankgeschäften. Wer sich online ausweist oder einen Vertrag unterschreibt, soll das einfach und sicher erledigen können. Mit dem Bankensektor haben wir ein beispielhaftes Modell geschaffen, wie eine ganze Branche eine gemeinsame staatliche Infrastruktur für unterschiedliche digitale Services nutzen kann. Das zeigt, welchen Mehrwert die ID Austria nicht nur für die Menschen, sondern auch für unsere Wirtschaft schafft", sagt Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll.

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Konto eröffnen, unterschreiben, Zugang entsperren

Wie das im Alltag funktioniert, zeigen konkrete Beispiele: Kundinnen und Kunden können sich bei verschiedenen Banken mit der ID Austria für die Online-Kontoeröffnung identifizieren, etwa bei der UniCredit Bank Austria oder der Oberbank. Mehrere Raiffeisenbanken ermöglichen das digitale Unterschreiben von Bankdokumenten über Mein ELBA. Bei der BAWAG und easybank hilft die ID Austria unter anderem, einen gesperrten digitalen Bankzugang wieder freizuschalten oder die hinterlegte Mobilnummer zu ändern. Auch ein Bausparvertrag lässt sich bei der s Bausparkasse online mit ID Austria abschließen. Das ergänzt die bereits mehr als 500 digitalen Services aus Verwaltung und Wirtschaft, für die die ID Austria genutzt werden kann – von FinanzOnline bis MeineSV.

"Im Bankgeschäft müssen digitale Angebote vor allem zwei Dinge leisten: Sie müssen einfach sein und Sicherheit bieten. Die ID Austria unterstützt beides. Sie erleichtert uns Abläufe, die früher mehr Zeit oder einen zusätzlichen Weg in die Filiale gebraucht haben. Jetzt geht es darum, gut funktionierende Anwendungen breiter anzubieten und gemeinsam weitere Möglichkeiten zu erschließen", sagt Michael Höllerer, Bundesspartenobmann der Bundessparte Bank und Versicherung und Generaldirektor der Raiffeisen Bank International.

Neue Bankservices entwickeln

Bund und Banken wollen die bereits bestehenden Anwendungen der ID Austria breiter verfügbar machen. Was heute bei einzelnen Banken bereits funktioniert – etwa die digitale Kontoeröffnung, die elektronische Unterschrift oder die Identifikation von Kundinnen und Kunden, soll künftig bei möglichst vielen Instituten angeboten werden.

Gleichzeitig sollen neue Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden: Kundinnen und Kunden sollen ihre Daten einfacher digital aktualisieren, Bankvollmachten online erteilen oder widerrufen und sich auch bei Geschäften für ein Unternehmen digital identifizieren können. Weitere Schwerpunkte sind die Wiederregistrierung oder Reaktivierung bei Banking-Apps und einfachere digitale Abläufe in der Filiale. Ein wesentliches Zielbild ist die Nutzung der ID Austria zur Identitätsfeststellung und Legitimation von Kundinnen und Kunden am Schalter in der Filiale. Dazu sollen verifizierte Identitätsdaten möglichst automatisiert übernommen und für Kundenberaterinnen und Kundenberater nachvollziehbar dargestellt werden. Dadurch können manuelle Ausweisprüfungen und Datenerfassungen reduziert und Filialabläufe vereinfacht werden.

Übergeordnetes Ziel ist, die ID Austria im Privatkunden- und Firmenkundengeschäft während der gesamten Kundenbeziehung zu nutzen, nicht nur bei der erstmaligen Registrierung. Die rechtlichen und technischen Voraussetzungen werden gemeinsam erarbeitet.

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"Für die Banken sind die nächsten Schritte sehr konkret: weniger Formulare bei der Aktualisierung von Kundendaten, einfachere Vollmachten und bessere digitale Angebote im Privatkunden- und Firmenkundengeschäft. Damit solche Lösungen flächendeckend funktionieren, brauchen wir klare Regeln und praktikable technische Schnittstellen. Deshalb ist der laufende Austausch mit dem Bund und mit den Aufsichtsbehörden so wichtig", sagt Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich.