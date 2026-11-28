i Nur rund jeder fünfte Gesetzesentwurf der Dreierkoalition lag für sechs Wochen zur Begutachtung auf. Helmut Graf Oft nur zwei Wochen Regierung im Eiltempo – Begutachtungsfristen verkürzt Die Regierung gibt immer weniger Zeit für die Begutachtung neuer Gesetzesentwürfe. Bei mehr als jedem vierten Entwurf blieben höchstens zwei Wochen. Von Heute Politik 28.11.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nur rund jeder fünfte Gesetzesentwurf der Bundesregierung lag bislang für die empfohlenen sechs Wochen zur Begutachtung auf. Das geht aus einer Auswertung der APA auf Basis von Parlamentsdaten hervor. Demnach haben sich die durchschnittlichen Begutachtungsfristen unter der aktuellen Dreierkoalition verkürzt.

Insgesamt wurden bisher 158 Gesetzesentwürfe zur Begutachtung vorgelegt. Bei 28 Prozent davon blieben höchstens zwei Wochen, bei 42 Prozent maximal drei Wochen Zeit, um Stellungnahmen abzugeben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Tausende Stellungnahmen zu Entwürfen

Das Begutachtungsverfahren ermöglicht es Behörden, Experten, Interessenvertretungen, aber auch interessierten Bürgern, sich zu geplanten Gesetzen zu äußern. Insgesamt gingen zu den bisherigen Entwürfen der Regierung 7.260 Stellungnahmen ein.

Für besonders viel Diskussionsstoff sorgte die geplante Bundesstaatsanwaltschaft. Dazu wurden 846 überwiegend negative Stellungnahmen abgegeben. Dahinter folgen die Senkung der Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel mit 707 und das Kopftuchverbot mit 616 Stellungnahmen.

Unangefochtener Rekordhalter bleibt das Corona-Impfpflichtgesetz aus dem Jahr 2021. Damals gingen innerhalb einer viereinhalbwöchigen Begutachtungsfrist insgesamt 106.183 Stellungnahmen ein. Unter der aktuellen Regierung stand nur bei rund der Hälfte der Entwürfe zumindest so viel Zeit zur Verfügung.

Nur jeder fünfte Entwurf erreicht empfohlene Frist

Eine gesetzliche Verpflichtung, Gesetzesentwürfe vor ihrer Verabschiedung im Nationalrat in Begutachtung zu schicken, besteht nicht. Auch die Dauer ist gesetzlich nicht festgelegt. Allerdings empfahl der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt bereits 1971 dafür mindestens sechs Wochen einzuräumen.

Unter der aktuellen Koalition erreichten lediglich 21 Prozent der Entwürfe diese Frist. In der vergangenen Legislaturperiode waren es immerhin 23,8 Prozent.

Besonders auffällig ist der Anstieg bei den extrem kurzen Begutachtungsfristen. Bei 22 Prozent der Entwürfe von ÖVP, SPÖ und Neos blieb weniger als zwei Wochen Zeit. In der vergangenen Legislaturperiode lag dieser Anteil bei 14 Prozent, davor bei elf Prozent.

Bei 46 Prozent der bisherigen Gesetzesentwürfe der Dreierkoalition betrug die Begutachtungsfrist weniger als vier Wochen. Unter Türkis-Grün waren es 40 Prozent.

Zusätzliche Kosten drohen

Gerade diese Frist ist für Länder und Gemeinden von Bedeutung. Eine verbindliche Vereinbarung zwischen Bund und Ländern aus dem Jahr 1999 sieht vor, dass bei Gesetzesvorhaben mit finanziellen Folgen für Länder und Gemeinden mindestens vier Wochen für Stellungnahmen eingeräumt werden müssen.

Wird dieser sogenannte Konsultationsmechanismus verletzt, könnte der Bund im äußersten Fall zur Übernahme der durch das jeweilige Gesetz zusätzlich entstehenden Kosten verpflichtet werden. Bei Streitigkeiten entscheidet der Verfassungsgerichtshof (VfGH).

Die Bilder des Tages i ?

Bundesländer machen Druck

Zuletzt sorgte das geplante Sozialhilfegesetz für Unmut in mehreren Bundesländern. Für die Begutachtung des Entwurfs waren lediglich drei Wochen vorgesehen.

Die Steiermark kündigte in ihrer Stellungnahme deshalb an, eine Ersatzleistungspflicht geltend zu machen. Vorarlberg, Oberösterreich und Tirol behielten sich ein solches Vorgehen vor. Wie der "Kurier" am Freitag berichtete, haben Ober- und Niederösterreich den Konsultationsmechanismus mittlerweile ausgelöst.

Zu direkten Ersatzzahlungen kam es laut Finanzministerium in der Praxis bislang noch nie. Die Verhandlungen nach Anrufung des zuständigen Gremiums hätten bisher stets zu einer Einigung geführt, beispielsweise durch Anpassungen der Gesetzesentwürfe.