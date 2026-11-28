i Die ID Austria soll Behördenwege erleichtern oder gar gänzlich einsparen. Heute Neue ID Austria Services Das geht bereits – und das kommt erst noch Konto eröffnen und Dokumente signieren geht bei manchen Banken schon mit ID Austria. Für neue Funktionen wie Bankvollmachten fehlt ein Starttermin.

Angela Sellner Von Newsdesk Heute und 28.11.2026, 16:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die ID Austria soll Österreichs Bankkunden künftig zahlreiche Wege und Formulare ersparen. Doch bei den angekündigten Neuerungen gibt es einen wichtigen Unterschied: Manche Funktionen lassen sich bereits heute nutzen, andere existieren bislang nur als gemeinsames Vorhaben von Regierung und Banken.

Nach einem Treffen mit Vertretern der Bankenbranche am 25. November kündigte Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) einen weiteren Ausbau der digitalen Identität an.

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Diese Bankgeschäfte sind schon möglich

Bereits heute kann die ID Austria bei einzelnen Banken für die Identifikation im Zuge einer Online-Kontoeröffnung verwendet werden. Dazu zählen laut Bundeskanzleramt etwa die Bank Austria und die Oberbank.

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Bei mehreren Raiffeisenbanken lassen sich Bankdokumente über Mein ELBA digital unterschreiben. BAWAG und easybank ermöglichen bestimmte Servicevorgänge, etwa die Entsperrung eines Bankzugangs oder die Änderung einer hinterlegten Handynummer. Auch der digitale Abschluss eines Bausparvertrags ist bei der s Bausparkasse bereits möglich.

Allerdings bedeutet das nicht, dass sämtliche Funktionen bei jeder Bank zur Verfügung stehen. Welche Dienste angeboten werden, hängt vom jeweiligen Geldinstitut ab.

Bankvollmacht bequem von zu Hause

In einem nächsten Schritt sollen weitere Abläufe digitalisiert werden. Besonders interessant ist die geplante Bankvollmacht: Kunden sollen anderen Personen künftig online eine Vollmacht erteilen und diese bei Bedarf wieder widerrufen können.

Auch die Aktualisierung persönlicher Daten soll einfacher werden. Geplant sind außerdem zusätzliche Möglichkeiten, Banking-Apps neu zu aktivieren oder sich direkt am Bankschalter mit der ID Austria auszuweisen. Für Unternehmen sind ebenfalls neue digitale Identifikationsmöglichkeiten vorgesehen.

Noch kein Termin für neue Funktionen

So konkret die Pläne klingen, ein einheitlicher Starttermin steht noch nicht fest. Laut Bundeskanzleramt müssen Bund und Banken zunächst die rechtlichen und technischen Voraussetzungen erarbeiten. Ziel ist es, bestehende Anwendungen bei möglichst vielen Geldinstituten verfügbar zu machen und zusätzliche Services zu entwickeln.

Für Bankkunden heißt das vorerst: Bestehende ID-Austria-Angebote können schon jetzt genutzt werden. Auf die neuen Funktionen müssen sie noch warten.