i Burgenland-Chef Hans Peter Doskozil musste seinen Auftritt in der ORF-Pressestunde kurzfristig absagen. Landesmedienservice "Pressestunde" fällt aus Programmänderung! Doskozil sagt ORF-Auftritt ab Grippaler Infekt statt ORF-Auftritt: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil muss seinen Auftritt in der ORF-"Pressestunde" kurzfristig absagen. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 16:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Spannung wurde der Auftritt von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag erwartet. Es sollte um Themen wie den von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) angekündigten "Herbst der Ergebnisse" oder etwa die Positionierung von Österreich innerhalb der EU gehen.

Als ehemaliger Verteidigungsminister hätte Doskozil sicher auch zu der wackelnden Wehrdienstreform einiges zu sagen gehabt. Interessant wären auch seine Meinungen zu den bevorstehenden Rochaden in der Sozialdemokratie gewesen. Immerhin wird der von Doskozil viel kritisierte Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler seinen Posten im kommenden Jahr räumen.

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Zuletzt sagte der burgenländische Landeshauptmann im "Heute"-Talk, dass Babler auch als Minister gehen müsse. Nur so könne ein glaubwürdiger Neustart der Partei vollzogen werden. Es ist ein Schritt, den die Roten wohl auch gehen werden. All diese Themen wird Doskozil nun allerdings nicht in der ORF-"Pressestunde" besprechen – er musste kurzfristig absagen.

Grippaler Infekt

"Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat sich einen grippalen Infekt zugezogen und musste deshalb seine Teilnahme an der morgigen ORF-,Pressestunde‘ und andere Termine absagen bzw. auf einen späteren Zeitpunkt verschieben", hieß es dazu aus seinem Büro.

Demnach sei Doskozil noch am Freitag bei einem mehrstündigen Sprechtag und weiteren Terminen im Einsatz gewesen. Am Abend wären dann erste Symptome wie Fieber aufgetreten. Der Landeshauptmann habe daraufhin entsprechende Medikamente bekommen und kuriere sich derzeit aus.

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Die Absage Doskozils führte auch zu einer Programmänderung beim ORF. Statt der "Pressestunde" wird nun die Sendung "Die Runde" gegen 11.05 Uhr auf ORF 2 zu sehen sein.