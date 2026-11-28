i Ukraines Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, lädt Herbert Kickl ein, sich selbst vor Ort ein Bild des Grauens zu machen, das Kreml-Kriegstreiber Wladimir Putin mit seinem Angriffskrieg anrichtet Helmut Graf; Sabine Hertel Nach Abschiebe-Ansage Ukraine-Botschafter fordert Kickl raus: "Zeigen Sie..." Nach Kickls Abschiebe-Vorschlag meldet sich der ukrainische Botschafter zu Wort. Er fordert den FPÖ-Chef auf, selbst in die Ukraine zu fahren. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 19:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt meldet sich auch der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, zu Herbert Kickls umstrittenem Abschiebe-Sager zu Wort. Auf der Plattform X richtet der Diplomat eine persönliche Botschaft an den FPÖ-Chef. Seine Aufforderung: Kickl solle selbst in die Ukraine reisen, um sich ein Bild vom Krieg zu machen.

Fahren Sie in die Ukraine“

"Sehr geehrter Herr Herbert Kickl zeigen Sie Mut – fahren Sie in die Ukraine um zu begreifen, worum es in diesem russischen Krieg geht", schreibt Khymynets.

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Der Botschafter erklärt weiter, Kickl werde bei einem solchen Besuch verstehen, dass die Ukraine seiner Ansicht nach nicht nur ihr eigenes Land, sondern auch Sicherheit und Demokratie in Europa verteidige. Er betont, "dass jede Hilfe für die Ukraine auch im Interesse Europas ist".

Damit widerspricht der Diplomat der Vorstellung, die Ukraine müsse für die bisherige Unterstützung aus Europa eine Gegenleistung erbringen.

Das hatte Kickl vorgeschlagen

Auslöser war ein Sager des FPÖ-Chefs im großen "Heute"-Interview vom Freitag (27. November). Darin schlug Kickl vor, nach einem Friedensschluss abgelehnte Asylwerber in die Ukraine zu bringen, die Österreich nicht in ihre Herkunftsländer abschieben könne. Konkret nannte er Syrer und Afghanen.

Der FPÖ-Chef verwies dabei auf die Milliardenhilfen der EU und Österreichs für die Ukraine. Daraus leitete er die Forderung ab, das Land solle im Gegenzug diese Menschen aufnehmen. Sie könnten, so Kickls Überlegung, beim Wiederaufbau helfen.

In einer späteren Aussendung bekräftigte er seinen Standpunkt mit den Worten: "Die Ukraine schuldet uns etwas!"

Auch Koalition kritisierte die Idee

Schon vor der Reaktion des Botschafters hatten ÖVP, SPÖ und NEOS Kickls Vorschlag deutlich zurückgewiesen. Die Koalitionsparteien kritisierten die Forderung und stellten die Überlegungen des FPÖ-Chefs infrage.

Khymynets setzt in seiner Antwort einen anderen Schwerpunkt: Nach seiner Darstellung kommt die Unterstützung für die Ukraine auch den europäischen Staaten selbst zugute. Mit seiner direkten Reiseaufforderung will der Diplomat Kickl offenbar dazu bewegen, sich vor Ort mit den Folgen des russischen Angriffskrieges auseinanderzusetzen.