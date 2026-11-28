i Meta hat bereits eine eigene Marke an Smartbrillen auf den Markt gebracht Meta Minister greift durch Bundesweites Smartbrillen-Verbot kommt schon 2027 Kamera in der Brille, Angst im Klassenzimmer: Bildungsminister Wiederkehr will Smartbrillen ab Sommersemester 2027 an allen Schulen verbieten. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 20:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schluss mit Kamera-Brillen im Klassenzimmer! Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) kündigt ein österreichweites Verbot von Smartbrillen an Schulen an. Ab dem Sommersemester 2027 sollen die Geräte auf allen Schulstufen tabu sein. Die neue Regelung soll nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrkräfte gelten.

Betroffen sind neben KI-Brillen auch vergleichbare, am Körper getragene Aufnahmegeräte. Medizinisch notwendige Sehhilfen und Assistenzgeräte für Menschen mit Behinderungen sollen ausgenommen bleiben.

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Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) kündigt ein österreichweites Verbot von Smartbrillen an Schulen an Sabine Hertel

Wiener Schulstreit brachte Stein ins Rollen

Auslöser ist ein monatelanger Konflikt an einem Wiener Gymnasium. Ein Schüler trug dort eine Smartbrille mit Kamera und Mikrofon, obwohl die Schule solche Geräte in ihrer Hausordnung untersagt hatte. Mitschüler und Lehrkräfte fürchteten, heimlich aufgenommen zu werden. Einige Jugendliche sollen aus Sorge vor Videos sogar darauf verzichtet haben, Referate zu halten.

Die Schule reagierte mit mehreren Suspendierungen, schließlich verfügte die Bildungsdirektion den Ausschluss des Jugendlichen. Doch das Bundesverwaltungsgericht hob die Entscheidung im August wieder auf.

Die Bilder des Tages i ?

Der Grund: Es fehlten ausreichend konkrete Beweise für ein schwerwiegendes Fehlverhalten. Dass der Schüler tatsächlich unerlaubte Aufnahmen gemacht hatte, war nicht nachgewiesen. Das Urteil bedeutete allerdings nicht, dass heimliches Filmen generell erlaubt wäre.

Verbot gilt auch für Lehrkräfte

Nun zieht Wiederkehr Konsequenzen. "Smartbrillen haben an unseren Schulen nichts verloren", erklärt der Minister laut "Krone". Schulen müssten geschützte Orte bleiben, an denen Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen keine Angst vor heimlichen Bild- oder Tonaufnahmen haben. Die neue Regelung soll deshalb österreichweit gelten.

Umgesetzt werden soll sie über eine Verordnung auf Grundlage der Schulordnung 2024 – ähnlich wie das bereits bestehende Handyverbot bis einschließlich der achten Schulstufe. Der Start ist für das Sommersemester 2027 angekündigt. Eine endgültige Verordnung liegt nach den bisher veröffentlichten Informationen noch nicht vor.

Auch handyfreie Skikurse werden geprüft

Damit könnte es nicht getan sein: Das Bildungsministerium prüft außerdem, ob Schulen künftig mehrtägige Veranstaltungen wie Skikurse oder Projektwochen vollständig handyfrei gestalten dürfen. Eine entsprechende neue Regelung ist bislang nicht beschlossen.

Die Debatte um Kamera-Brillen reicht mittlerweile weit über die Schulen hinaus. Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) hat bereits strengere Regeln für besonders sensible Bereiche wie Toiletten, Umkleidekabinen und Bäder vorgeschlagen.

In Wels wurde im November ein Smartbrillen-Verbot für das städtische Freizeitbad auf den Weg gebracht. Nun soll auch an Österreichs Schulen eine bundesweit einheitliche Regelung kommen.