i ? 16.000 Fans feiern Boyband Westlife begeistern auf 2.300 Metern Seehöhe Erst Neuschnee, dann Boyband-Hits: Westlife eröffneten den Konzertwinter in Ischgl (Tirol). 16.000 Fans feierten bis spät in die Nacht mit. Von Jochen Dobnik 29.11.2026, 16:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tagsüber die Skischuhe, abends "Uptown Girl": In Ischgl ging das erste Skiwochenende der Saison mit Pop-Nostalgie über die Bühne.

Am Samstag (28. November) spielten Westlife beim "Top of the Mountain Opening Concert". 16.000 Fans kamen zum Open-Air-Konzert auf dem Silvrettaparkplatz.

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Die irische Band machte mit ihrer Jubiläumstour "Westlife 25" in Tirol Halt. Auf der Setlist standen neben "Uptown Girl" auch "Bop Bop Baby" und "Flying Without Wings". Dazu gab es Lichtshow und Pyrotechnik vor der nächtlichen Bergkulisse.

Für den letzten Song wechselten Shane Filan, Nicky Byrne und Kian Egan noch einmal von Pop zu Ballade: Mit "You Raise Me Up" verabschiedete sich die Band vom Ischgler Publikum.

Auf der Piste ging’s schon am Donnerstag los

Der Skibetrieb in der Silvretta Arena Ischgl/Samnaun hatte bereits am Donnerstag begonnen. Frischer Neuschnee verwandelte die Berglandschaft in eine traumhafte Winterkulisse und sorgte gemeinsam mit den bestens präparierten Pisten für einen gelungenen Start in die Skisaison.

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Neu ist in dieser Saison die 8er-Sesselbahn Höllkar C2. Auf der Schweizer Seite wurde der Twinliner in Samnaun modernisiert und mit neuen Kabinen ausgestattet.