i Im kommenden Jahr finden die Landtagswahlen in Tirol statt. APA-Images / EXPA / Johann Groder Landtagswahl 2027 Umfrage-Hammer! "Tirol könnte erstmals blau werden" In Tirol könnte es eine politische Wende geben: Eine aktuelle Umfrage sieht die FPÖ nur mehr einen Prozentpunkt hinter der Volkspartei. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im kommenden Jahr stehen in Tirol die Landtagswahlen an. Dabei könnte es zu einer Überraschung kommen, wie eine aktuelle Umfrage des Instituts für Demoskopie & Datenanalyse (IFDD) zeigt, die von der FPÖ in Auftrag gegeben wurde.

Wie die "Krone" berichtet, könnte es demnach für die ÖVP von Landeshauptmann Anton Mattle eng werden. Geht es nämlich nach den 800 wahlberechtigten Tirolerinnen und Tirolern ab 16 Jahren, die vom 12. bis 18. November befragt wurden, ist die Volkspartei nämlich nur mehr knapp vor den Freiheitlichen.

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Abwerzger: "Erfreuliches Zwischenergebnis"

Bei den letzten Landtagswahlen 2022 kam die ÖVP noch auf 34,71 Prozent, während die jetzige Umfrage einen Verlust prognostiziert. So soll die Volkspartei bei 29 Prozent landen, gleich dahinter folgen die Blauen mit 28 Prozent. Laut IFDD-Chef Christoph Haselmayer lag die FPÖ zuletzt in der Zeit von Jörg Haider in Tirol bei 20 Prozent. Bei der letzten Wahl wählten 18,84 Prozent die Freiheitlichen. Nun könnte dieses Ergebnis noch weit übertroffen werden.

Dem Politikanalyst zufolge handle es sich hier um "eine tektonische Verschiebung". Seine Prognose: "Tirol könnte erstmals blau werden." Die Freude war demnach bei Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger groß. Für ihn sei es ein "erfreuliches Zwischenergebnis", welches widerspiegle, was auch er in der Bevölkerung wahrnehme. Ausruhen wolle sich Abwerzger dennoch nicht.

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Neos könnten rausfliegen

Während die FPÖ feiert, könnte es für die Neos düster enden. Laut der Umfrage würden die Pinken nämlich mit vier Prozent aus dem Landtag fliegen. Es ist ein Schicksal, welches ihnen auch in Oberösterreich drohe.

Für eine Überraschung sorgte auch SPÖ-Rebell Georg Dornauer. Sollte er mit einer eigenen Liste antreten, würde der ehemalige Sozialdemokrat sechs Prozent erhalten. Seine ehemalige Partei würde hingegen von 17,48 auf elf Prozent abstürzen. Auch elf Prozent erhielten die Grünen, während die Liste Fritz acht Prozent erzielte.