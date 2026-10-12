i Frauenstadtärtin Elke Hanel-Torsch (M.) startet mit dem "Wiener Mädchen*Klub" ein neues Projekt. Stadt Wien/Martin Votava Ideen gefragt Wien bekommt neuen Mädchen-Klub – das steckt dahinter Zum Weltmädchentag startet Wien ein neues Beteiligungsprojekt: Beim "Wiener Mädchen*Klub" sollen Mädchen selbst mitbestimmen können. Von Wien Heute 12.10.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien will zur "Stadt der Mädchen" werden. Anlässlich des Internationalen Mädchentags am Sonntag, 11. Oktober, kündigt Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) neue Angebote für Mädchen und junge Frauen an. Im Mittelpunkt steht der "Wiener Mädchen*Klub", der im Frühjahr 2027 online gehen soll.

In Wien lebten 2025 rund 190.000 Mädchen und junge Frauen im Alter von bis zu 20 Jahren. Das entspricht etwa 18 Prozent der weiblichen Bevölkerung der Bundeshauptstadt. Weltweit gibt es rund 1,1 Milliarden Mädchen unter 18 Jahren. Der Weltmädchentag soll auf ihre Rechte, Chancen und die Herausforderungen aufmerksam machen, mit denen sie konfrontiert sind.

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Mädchen können mitentscheiden

Mit dem neuen "Wiener Mädchen*Klub" will die Stadt bestehende Angebote für Mädchen und junge Frauen auf einer gemeinsamen Online-Plattform bündeln. Dort sollen sie künftig Informationen zu ihren Rechten, zu Ausbildung, Beruf, Freizeit und weiteren Unterstützungsmöglichkeiten finden.

Welche Inhalte und Angebote der neue Klub tatsächlich bieten soll, können die Mädchen selbst mitentscheiden. Ab Sonntag, 11. Oktober, startet dazu auf mitgestalten.wien.gv.at ein Online-Beteiligungsprozess. Bis Jänner 2027 können Mädchen und junge Frauen ihre Wünsche, Ideen und Vorschläge einbringen.

Programm speziell für Mädchen

"Wien ist die Stadt der Mädchen! Darauf sind wir in Wien stolz und gleichzeitig ist es ein Auftrag weiterzutun und nicht nachzulassen. Es ist essenziell, dass allen Wiener Mädchen alle Türen offenstehen und Wege ermöglicht werden, um den eigenen Weg zu gehen", erklärt Frauenstadträtin Hanel-Torsch.

Schon jetzt bietet die Stadt Wien zahlreiche Programme speziell für Mädchen an. Dazu gehören Workshops über Mädchen- und Frauenrechte, Gewaltprävention, Medienkompetenz und sicheres Fortgehen.

40 Mädchen besuchten das Wiener Rathaus

Auch Technik und Digitalisierung spielen eine wichtige Rolle. Bei den "DiDays NextGen" können Mädchen etwa in die Welt der Robotik, des Gamings und der künstlichen Intelligenz eintauchen. Der Wiener Töchtertag soll Mädchen außerdem neue berufliche Perspektiven eröffnen. Der neue Mädchen*Klub soll diese Angebote künftig übersichtlich zusammenführen und leichter zugänglich machen.

Dass Mädchen auch in der Politik mehr mitreden sollen, zeigte sich bereits am 9. Oktober. Rund 40 Mädchen aus verschiedenen Wiener Bezirken besuchten Hanel-Torsch im Rathaus. Im Rahmen der Initiative "Girls in Politics – go City Hall" konnten sie Einblicke in die politische Arbeit gewinnen und mit der Stadträtin über ihre Wünsche, Anliegen und Vorstellungen diskutieren.