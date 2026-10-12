i Arbeits-Stadträtin Barbara Novak (SPÖ) und waff-Geschäftsführer Marko Miloradović (l.): Mehr Weiterbildungsangebot für Wiener. Sabine Hertel Neue Einkommensgrenze Wien zahlt jetzt bis zu 5.000 Euro für Weiterbildung Seit 2026 können mehr Wiener die Förderungen des waff nutzen. Die Einkommensgrenze wurde auf 2.800 Euro netto im Monat erhöht. Von Wien Heute 12.10.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erleichterung für berufstätige Wiener: Wer sich weiterbilden, einen Abschluss nachholen oder beruflich neu orientieren möchte, kann dafür finanzielle Unterstützung bekommen. Der Wiener Arbeitnehmer Förderungsfonds (waff) bietet für Aus- und Weiterbildungen Förderungen von bis zu 5.000 Euro an.

Einkommensgrenze angehoben

Seit Jahresbeginn 2026 können noch mehr Menschen davon profitieren. Die Stadt Wien hat die Einkommensgrenze für zentrale Förderangebote von bisher 2.500 auf 2.800 Euro netto pro Monat angehoben. Damit haben nun rund 470.000 beschäftigte Wiener Zugang zum vollen Förderangebot des waff. Bereits im ersten Halbjahr 2026 profitierten 1.112 Menschen von der neuen Regelung.

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Bis zu 5.000 Euro für deine Ausbildung

Je nach persönlicher Situation und geplanter Ausbildung stehen unterschiedliche Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Mit dem sogenannten Chancen-Scheck gibt es bis zu 5.000 Euro Unterstützung. Das Angebot richtet sich etwa an Menschen, die ihren Lehrabschluss nachholen oder im Ausland erworbene Qualifikationen in Österreich anerkennen lassen möchten.

Auch das Bildungskonto kann sich auszahlen. Hier sind Förderungen zwischen 500 und maximal 5.000 Euro möglich. Unterstützt werden unter anderem Aus- und Weiterbildungen, die Berufsreifeprüfung, die Matura sowie Meister- und Befähigungsprüfungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Qualifikationen in den Bereichen Digitalisierung, Klimaschutz sowie Gesundheit und Soziales.

Geld für Pflege und Lehrlinge

Wer eine Ausbildung in einem Beruf mit Fachkräftemangel absolvieren möchte, kann über das Fachkräfte-Stipendium oder das Pflege-Stipendium ebenfalls bis zu 5.000 Euro Förderung erhalten.

Für Lehrlinge gibt es zudem Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. Diese richtet sich an Personen, deren Lehrzeit innerhalb der nächsten zwölf Monate endet oder vor höchstens 36 Monaten geendet hat.

Beruflichen Aufstieg erleichtern

"Wer sich beruflich weiterentwickeln, einen neuen Abschluss machen oder sich für die Anforderungen des Arbeitsmarktes von morgen qualifizieren möchte, soll dabei Unterstützung bekommen", betont Vizebürgermeisterin und Arbeitsstadträtin Barbara Novak. Neben der finanziellen Förderung bietet der waff auch persönliche Beratung an, um die passende Unterstützung für die jeweilige Weiterbildung zu finden.

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Maximal 5.000 Euro

Wie viel Geld tatsächlich ausbezahlt wird, hängt vom jeweiligen Förderangebot und den persönlichen Voraussetzungen ab. Wer eine Weiterbildung plant, kann sich online über die verschiedenen Angebote und Förderbedingungen informieren.