i Fahrgäste sollen bei gefährlichen Stationen auf der Straße gewarnt werden. zVg Mehr Sicherheit in Wien Neue Ansagen sollen Bim-Fahrgäste vor Unfällen warnen In Wien-Penzing sollen Straßenbahn-Fahrgäste künftig vor dem Aussteigen auf die Fahrbahn gewarnt werden. Ein Antrag der FPÖ wurde bereits angenommen. Von Thomas Peterthalner 12.10.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Wien mit der Straßenbahn unterwegs ist, steigt nicht immer auf Gehsteig aus. An manchen Haltestellen führt der Ausstieg direkt auf die Fahrbahn. Genau in solchen Haltestellen soll künftig eine zusätzliche Durchsage für mehr Sicherheit sorgen. In der Bezirksvertretung wurde nun ein entsprechender Antrag der FPÖ-Bezirksräte Andrea Dunker und Bernhard Patzer mehrheitlich angenommen.

Diese Ansage soll Fahrgäste warnen

Die Bezirksräte aus Penzing fordern, dass die Wiener Linien im Rahmen eines Pilotprojekts die Stationsansagen um einen Hinweis ergänzen: "Der Ausstieg befindet sich auf der Straße." In dem Antrag wird beispielsweise die Haltestelle Lützowgasse der Linie 52 stadtauswärts genannt. Dort müssen Fahrgäste auf der Fahrbahn ein- und aussteigen. Vergleichbare Situationen gibt es laut den Bezirksräten auch bei den Haltestellen Deutschordenstraße, Reinlgasse und Linzer Straße/Johnstraße.

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Sicherheit der Fahrgäste

Hintergrund ist die Sicherheit der Fahrgäste. Laut der Begründung des Antrags wird die Wartepflicht von Autofahrern an solchen Haltestellen häufig nicht eingehalten. Fahrgäste befinden sich also auf der Fahrbahn, während manche Autos rücksichtslos vorbeifahren. Die zusätzliche Durchsage soll deshalb die Aufmerksamkeit beim Aussteigen erhöhen und helfen, Unfälle zu vermeiden.

FPÖ-Bezirksräte Bernhard Patzer und Andrea Dunker bei gefährlicher Haltestelle. zVg

Sehbehinderte profitieren

Besonders blinde und sehbehinderte Menschen sollen von den zusätzlichen Warnhinweisen profitieren. Auch ortsunkundigen Fahrgästen soll der Hinweis eine bessere Orientierung bieten. Ein ähnliches System gebe es laut den Bezirkrsäten bereits in Deutschland. Die Berliner Verkehrsbetriebe verwenden laut den Antragstellern die Durchsage: "Bitte Vorsicht, Ausstieg auf der Fahrbahn."

Stadt soll Pilotprojekt umsetzen

Mit dem mehrheitlich angenommenen Antrag wird die zuständige Wiener Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SP) ersucht, gemeinsam mit den Wiener Linien ein entsprechendes Pilotprojekt umzusetzen.

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In ganz Wien denkbar

FP-Behindertensprecherin Angela Schütz beschäftigt sich laut den Initiatoren mit dem Anliegen. Zudem haben die Antragsteller mehrere Behinderten- und Blindenverbände um eine unabhängige fachliche Einschätzung und mögliche Verbesserungsvorschläge gebeten. Sollte sich ein Pilotprojekt bewähren, wäre laut Antrag auch eine Ausweitung auf geeignete Straßenbahnhaltestellen in anderen Wiener Bezirken denkbar.