Neue Ansagen sollen Bim-Fahrgäste vor Unfällen warnen

Wer in Wien mit der Straßenbahn unterwegs ist, steigt nicht immer auf Gehsteig aus. An manchen Haltestellen führt der Ausstieg direkt auf die Fahrbahn. Genau in solchen Haltestellen soll künftig eine zusätzliche Durchsage für mehr Sicherheit sorgen. In der Bezirksvertretung wurde nun ein entsprechender Antrag der FPÖ-Bezirksräte Andrea Dunker und Bernhard Patzer mehrheitlich angenommen.
Die Bezirksräte aus Penzing fordern, dass die Wiener Linien im Rahmen eines Pilotprojekts die Stationsansagen um einen Hinweis ergänzen: "Der Ausstieg befindet sich auf der Straße." In dem Antrag wird beispielsweise die Haltestelle Lützowgasse der Linie 52 stadtauswärts genannt. Dort müssen Fahrgäste auf der Fahrbahn ein- und aussteigen. Vergleichbare Situationen gibt es laut den Bezirksräten auch bei den Haltestellen Deutschordenstraße, Reinlgasse und Linzer Straße/Johnstraße.
Hintergrund ist die Sicherheit der Fahrgäste. Laut der Begründung des Antrags wird die Wartepflicht von Autofahrern an solchen Haltestellen häufig nicht eingehalten. Fahrgäste befinden sich also auf der Fahrbahn, während manche Autos rücksichtslos vorbeifahren. Die zusätzliche Durchsage soll deshalb die Aufmerksamkeit beim Aussteigen erhöhen und helfen, Unfälle zu vermeiden.
Besonders blinde und sehbehinderte Menschen sollen von den zusätzlichen Warnhinweisen profitieren. Auch ortsunkundigen Fahrgästen soll der Hinweis eine bessere Orientierung bieten. Ein ähnliches System gebe es laut den Bezirkrsäten bereits in Deutschland. Die Berliner Verkehrsbetriebe verwenden laut den Antragstellern die Durchsage: "Bitte Vorsicht, Ausstieg auf der Fahrbahn."
Mit dem mehrheitlich angenommenen Antrag wird die zuständige Wiener Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SP) ersucht, gemeinsam mit den Wiener Linien ein entsprechendes Pilotprojekt umzusetzen.
FP-Behindertensprecherin Angela Schütz beschäftigt sich laut den Initiatoren mit dem Anliegen. Zudem haben die Antragsteller mehrere Behinderten- und Blindenverbände um eine unabhängige fachliche Einschätzung und mögliche Verbesserungsvorschläge gebeten. Sollte sich ein Pilotprojekt bewähren, wäre laut Antrag auch eine Ausweitung auf geeignete Straßenbahnhaltestellen in anderen Wiener Bezirken denkbar.