i Der steirische Spitzenkoch Alexander Posch und die Wiener Knödelkaiserin Stefanie Herkner sind bei "EAT GRAZ 2027" dabei. Phil Lihotzky EAT GRAZ 2027 Wien gegen Graz! Köche batteln sich bei Foodfestival Wer macht mehr aus Käferbohnen, Kren und Krauthäuptel? Beim Foodfestival EAT GRAZ treten Graz und Wien gegeneinander an. Das Publikum entscheidet. Von Jochen Dobnik 29.11.2026, 18:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Graz bittet Wien an den Herd: Vom 25. bis 27. Februar 2027 steigt das neue Foodfestival EAT GRAZ.

Die Idee dahinter: Jedes Jahr soll eine andere Stadt zum kulinarischen Kräftemessen in die Steiermark kommen. Bei der Premiere ist Wien dran.

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Das zentrale Duell steigt am Freitag, dem 26. Februar, ab 19 Uhr im Congress Graz. Bei der "Kitchenparty" wird an mehr als 15 Stationen vor den Gästen gekocht.

Auf der Bühne gibt es fünf Duelle rund um Krauthäuptel, Käferbohnen, Kren, Schokolade und Fleisch. Die Gäste können die Gerichte an den Kochstationen probieren und entscheiden, was ihnen besser schmeckt. Durch den Abend führt TV-Koch Mike Süsser.

Wer für Graz und Wien antritt

Für Wien stehen unter anderem Wirtin und Knödelkaiserin Stefanie Herkner ("Zur Herknerin"), die Gemüse-Puristin und Zero-Waste-Köchin Parvin Razavi, der Küchenphysiker und Insta-Star Jing Chen sowie der Wiener Jägetarier Peter Zinter und Patissier-Shootingstar Christian Grübler ("Mandarin Oriental") am Herd. Zu Mitternacht ist ein weiterer Auftritt angekündigt: Thomas Seifried vom Wiener Restaurant "Le Sept" hat etwas vorbereitet. Was genau auf den Teller kommt, bleibt vorerst geheim.

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Auf Grazer Seite sind etwa Alexander Posch ("Genießerei am Markt"), der Regional-Rebell Daniel Edelsbrunner ("Das Edelsbrunner & Kupferdachl") sowie Österreichs Patisserie-Revoluzzerin Jaimy Reisinger ("BIJA Dining") und der Ribeye-Boy und Promibauer Nino Sifkovits ("Chianinahof") dabei. Auch die weststeirischen Shootingstars Florian und Julia Wörgötter treten für Graz an.

Hinter dem Festival stehen Martin Gmeinbauer und Tom Heschl, die in Graz bereits den Genussball mitorganisiert haben. Nach einem Jahr Pause kehrt das Grazer Foodfestival damit in neuer Form zurück. Für 2028 planen die Veranstalter erstmals ein Duell mit einer Stadt aus dem Ausland.

Was die Karten kosten

Für die ersten 100 Karten der "Kitchenparty" gilt bis 30. November ein Vorverkaufspreis von 119 Euro. Regulär kostet der Eintritt 149 Euro. Das Essen ist im Preis enthalten. Karten werden über eat-graz.at und Ö-Ticket angeboten.

Auch abseits des Congress Graz wird gekocht: Zum Auftakt am 25. Februar steht ein gemeinsames Menü mit Thomas Seifried in der "Goldenen Birn" auf dem Programm. Im "Hungry Heart" treten Peter Zinter und Philipp Castanjen zum Streetfood-Duell an.

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Dazu kommt ein Abend im "VINA", den Abschluss bildet eine Veranstaltung im "Streets Graz". Reservierungen für diese Termine nehmen die jeweiligen Lokale ab Dezember entgegen.