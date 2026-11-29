i zVg, Google Maps Teurer Zwischenstopp Kaffee um fast 9 Euro! Diese Preisliste sorgt für Ärger 8,85 Euro für einen Cappuccino, 6,20 Euro für einen kleinen Espresso: Eine Ex-Wirtin ist empört. Jetzt erklärt der Landzeit-Chef die Preise. Von Österreich Heute 29.11.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

8,85 Euro für einen Cappuccino mit Schlagobers, 7,65 Euro für einen Café Latte: Das sind die Preise für eine Kaffeepause bei der Landzeit-Autobahnraststation in Kammern im Liesingtal (Steiermark). Selbst eine Tasse Tee kostet dort 5,95 Euro.

Michaela R. aus dem Ausseerland war am Mittwoch alleine mit dem Auto von Wien auf dem Heimweg nach Tauplitz. Die pensionierte Gastwirtin wollte eine kurze Kaffeepause einlegen. Beim Blick auf die Preistafel verging ihr allerdings die Lust.

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"Diese Preise – die sind ein Wahnsinn", ärgert sich die Steirerin gegenüber "Heute".

"Das hätten wir uns nicht getraut"

Die Steirerin zahlte für ihren kleinen Espresso 6,20 Euro. Michaela R. war bis vor wenigen Monaten selbst Gastronomin, sie ist erst seit kurzem in Pension. "Im Ausseerland war ich im Gastgewerbe – das hätten wir uns nicht getraut", sagt sie.

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Landzeit-Chef erklärt die Preise

Gegenüber "Heute" nimmt Landzeit-Chef Wolfgang Rosenberger jetzt persönlich Stellung. Beim Espresso um 6,20 Euro handle es sich um eine Premium-Eigenröstung mit Bohnen aus Brasilien, Ruanda, Costa Rica und Guatemala, die täglich frisch in der hauseigenen Rösterei geröstet würden.

"Ich ersuche um Ihr Verständnis, dass unsere Qualitätslinie einer anderen Kalkulation unterliegt", erklärt Rosenberger.

Zudem gebe es ein Angebot "für jede Brieftasche". Als günstigere Alternativen nennt der Unternehmer einen kleinen Braunen um 5,05 Euro und einen großen Häferlkaffee um 4,95 Euro. "Jeder Gast hat also die Wahl und weiß, welchen Kaffee zu welchem Preis er bestellt", sagt er.

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Auch WC-Gebühr sorgt für Ärger

Dass auch Gäste für den Gang aufs WC 70 Cent bezahlen müssen, ärgert Michaela R. ebenfalls. Der Betrag werde zwar einmalig pro Rechnung und Person von der Konsumation abgezogen, bei einem erneuten WC-Besuch müsse man aber wieder zahlen. "Finde ich überhaupt nicht korrekt", sagt sie.

Laut Rosenberger handelt es sich bei der Toilettenbewirtschaftung um eine Testphase. Die Gutscheine seien ein Jahr lang gültig und würden auch an anderen Raststationen und Autobahntankstellen angenommen.

Nach der Einführungsphase werde entschieden, ob Landzeit das Konzept beibehält.

Michaela R. will ihre Kaffeepausen künftig wieder auf anderen Rastplätzen verbringen.