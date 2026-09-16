i Aus Ärger über schlechten Handy-Empfang sollen wütende Dorfbewohner aus Harauli, Indien, einen Telekom-Techniker an ihren Mobilfunkmasten gefesselt haben. X/Fatehpur Police "Haben für 5G bezahlt" Wütende Dorfbewohner fesseln Telekom-Techniker an Mast In Indien griffen Dorfbewohner nach jahrelangem Netzärger zu drastischen Mitteln. Ein Techniker wurde an einen Mast gebunden. Von Roman Palman 16.09.2026, 09:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einem Dorf im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh ist der Ärger über schlechten Handyempfang am Donnerstag offenbar völlig eskaliert. Ein Telekom-Techniker wurde von Dorfbewohnern festgehalten und an einen Internet-Turm des Unternehmens gefesselt.

Wie der "Indian Express" berichtet, ereignete sich der Vorfall im Dorf Hardauli, Region Fatehpur. Laut Polizei war der Techniker Aditya Bhan Singh gerade an dem Turm im Einsatz, als ihn Einheimische umringten. Eine Polizeistreife rückte an, doch als die Beamten eintrafen, war Singh bereits wieder freigelassen worden.

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Ein Video des Vorfalls verbreitete sich anschließend in sozialen Medien. Darauf ist zu sehen, wie der Techniker an den Turm gebunden ist, während Jugendliche und Kinder in der Nähe stehen.

Hintergrund soll massiver Frust über das Mobilfunknetz sein. Dorfbewohner gaben laut Polizei an, sie hätten seit zwei Jahren mit Verbindungsproblemen zu kämpfen. Sie hätten Datenpakete für 5G-Tarife gekauft, bekämen aber nur schlechtes 4G-Netz. Zudem würden Telefonverbindungen nach einiger Zeit abbrechen.

Nach Angaben der Polizei war es Singhs erster Besuch an dem Turm. Die Bewohner behaupteten, seit drei Monaten sei kein Mitarbeiter mehr dort gewesen. Ein Polizeibeamter sagte, Singh habe erst vor rund drei Monaten bei der Firma begonnen.

Mehrere Dorfbewohner erklärten, sie hätten mit der Aktion ein Zeichen setzen wollen. "Ein Teil der Dorfbewohner sagte uns, sie glaubten, das Festbinden des Technikers mit einem Seil würde eine Botschaft an leitende Mitarbeiter senden", schildert ein Beamter.

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Am Freitag identifizierte die Polizei sieben Männer, die am Ort des Geschehens gewesen sein sollen. Sechs von ihnen wurden festgenommen – unter anderem wegen rechtswidrigen Festhaltens und Störung des öffentlichen Friedens.