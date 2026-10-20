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Es war nicht die erste Reise von Nehammer in die Ukraine. (Archivbild)
Es war nicht die erste Reise von Nehammer in die Ukraine. (Archivbild)
APA-Images / APA / DRAGAN TATIC
Russischer Bombenhagel

Zug von Ex-Kanzler Nehammer in Ukraine evakuiert

Drohnenalarm mitten in der Nacht: Ex-Kanzler Karl Nehammer musste auf seiner Ukraine-Reise den Zug verlassen. Auch in Kiew gab es Bombenalarm.
Von Newsdesk Heute
20.10.2026, 14:20
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Auf einer Dienstreise in der Ukraine erlebte Ex-Kanzler Karl Nehammer bange Momente. In seiner neuen Funktion als Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) wollte der ehemalige Spitzenpolitiker mit dem Zug nach Kiew reisen. Bei seinem dortigen Termin ging es um den Wiederaufbau des vom Krieg gebeutelten Landes.

Bevor es dazu kommen konnte, kam es auf der nächtlichen Reise allerdings zu einem gefährlichen Vorfall. Wie die "Krone" berichtet, wurde Alarm ausgelöst, weswegen der Zug evakuiert werden musste. Der Zwischenfall spielte sich um 2 Uhr nahe der westukrainischen Stadt Lwiw ab.

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Evakuierung lief ruhig ab

Demnach musste der Zug wegen des Drohnenalarms anhalten und alle Passagiere kurzfristig aussteigen. Gegenüber der Tageszeitung sagte Nehammer, dass ihm die Lage im Kriegsgebiet bewusst gewesen sei. "Ein konkreter Alarm wie dieser führt einem das noch einmal eindrücklich vor Augen", wird der Ex-Kanzler zitiert.

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Die Evakuierung selbst sei ruhig abgelaufen. Ein weiterer hochrangiger Teilnehmer der Reise sagte, dass man im Vorfeld bereits über diese Gefahren informiert und vorbereitet wurde. Es sei alles "höchst professionell" vonstattengegangen. Kurz darauf habe der Zug seine Fahrt fortsetzen können.

Auch Alarm in Hotel

Für den Ex-Kanzler war die Gefahr damit allerdings nicht gebannt. So sei es auch im Hotel in Kiew zu Bombenalarmen gekommen. Nehammer reiste bereits in der Vergangenheit in die Ukraine. Nun will er mehrere Projekte besuchen und den Bürgermeister von Kiew Vitali Klitschko treffen. Er soll sich die ganze Woche in der Ukraine aufhalten. Seitens der Europäischen Investitionsbank wird unter anderem Wiederaufbau von Schulen und Kraftwerken finanziert. Auch österreichischen Unternehmen sollen davon profitieren.

red, Akt. 20.10.2026, 14:23, 20.10.2026, 14:20
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