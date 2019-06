Beamte luden Neymar im Trainingslager zum Verhör

Aufregung um Fußball-Star Neymar Jr. Eine Frau beschuldigt ihn, sie Mitte Mai zu Sex gezwungen zu haben. In einem Hotel in Paris sei es zur Vergewaltigung gekommen. Brasilianische Medien beziehen diese Informationen aus Gerichtsdokumenten.

Stellvertretend für Neymar wehrte sich bereits sein Vater mit einem öffentlichen Statement, sagte, sein Sohn habe niemals ein Verbrechen begangen.

Später veröffentlichte Neymar Chat-Protokolle mit jener Frau, die schwere Anschuldigungen gegen ihn erhebt. "Heute" berichtete:

+++ Superstar Neymar wegen Vergewaltigung angezeigt +++

+++ Chatverlauf soll Neymars Unschuld beweisen +++

+++ Chat-Veröffentlichung wird Eigentor für Neymar +++

Neymar zur Vernehmung geladen

Am Montag bekam Neymar unliebsamen Besuch im Trainingslager in Teresopolis. Beamte suchten ihn auf, um ihn zu einer Vernehmung vorzuladen. Das berichtet der brasilianische Sender "Globo TV". Kommende Woche soll Nemyar in Rio de Janeiro seine Aussage machen.

Demnach soll der brasilianische Verband die Behörden gebeten haben, die Vernehmung bis nach der Copa America zu verschieben. Diese Woche stehen für die Selecao zwei Testspiele gegen Katar und Honduras auf dem Programm. Am 14. Juni beginnt das renommierte Turnier in Brasilien – es handelt sich um das südamerikanische Pendant zur Europameisterschaft.

