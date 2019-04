Leichen von Lama und Auer gefunden

Nun ist es traurige Gewissheit: David Lama (28) und Hansjörg Auer (35) sind tot. Ihre Leichen wurden am Sonntag in Kanada gefunden, ebenso jene des US-Amerikaners Jess Roskelley (36). Dies teilte die kanadische Nationalparkbehörde mit.

Die drei Star-Kletterer waren am Dienstag im Nationalpark Banff in der Provinz Alberta verunglückt. Sie wollten den Gipfel des 3.295 Meter hohen Howse Peak erklimmen – die Route gilt als sehr anspruchsvoll.

Schon am Freitag verabschieden sich Lamas Eltern in einem rührenden Abschiedsbrief auf Facebook. "David lebte für die Berge und seine Leidenschaft für das Klettern und Bergsteigen hat uns als Familie geprägt und begleitet. Er folgte stets seinem Weg und lebte seinen Traum. Das nun Geschehene werden wir als Teil davon akzeptieren", schrieben die Eltern in tiefer Trauer.

Vom Hubschrauber hatten die Retter davor Teile einer Kletterausrüstung sowie ein aus dem Schnee herausragender menschlicher Körper gesichtet. Allerdings hatten Neuschnee-Massen den Aufstieg der Retter verhindert.

Extremsportler, die für den Adrenalinrausch starben

Das könnte Sie auch interessieren:

(jbu)