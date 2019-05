FPÖ will gegen Strache-Video rechtlich vorgehen

Auch FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker meldete sich am Freitag zum "Strache-Video" zu Wort. "Derzeit prüfen unsere Rechtsanwälte das uns zugängliche Material. Da das Video ganz offensichtlich illegal aufgenommen wurde, bereiten wir auch entsprechende Rechtsschritte vor", so Hafenecker in einer Aussendung.

Es stelle sich die Frage, wem es nütze, wenn ein derartiges Video, "das zwei Jahre alt" sei, eine Woche vor der EU-Wahl an die Öffentlichkeit gebracht werde. Hafenecker erwähnte die "schmutzigen Silberstein-Methoden aus dem Nationalratswahlkampf 2017" .

"Keine Spenden"

Weder Strache als auch die FPÖ hätten "niemals irgendwelche Vorteile von diesen Personen erhalten oder selbigen gewährt", so Hafenecker. Auch seien von den genannten Personen und Unternehmen keine Spenden an die FPÖ eingegangen.

Außerdem habe Strache in dem aufgezeichneten Gespräch "bei allen Themen die relevanten gesetzlichen Bestimmungen und die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung mehrmals betont".

Mehr zum Thema:

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lu)