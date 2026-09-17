i Unter der Hagia Sophia befindet sich tatsächlich ein ausgedehntes Tunnelnetz. REUTERS Die Legende ist wahr 1.600 Jahre altes Rätsel um Hagia Sophia gelöst Eine jahrhundertealte Legende wird Realität: Unter der Hagia Sophia in Istanbul erstreckt sich ein gewaltiges System aus Tunneln und Gängen. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 19:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was verbirgt sich unter einem der berühmtesten Bauwerke der Welt? Um die Hagia Sophia in Istanbul ranken sich seit Jahrhunderten Legenden über geheime Gänge und Tunnel. Nun steht fest: Den unterirdischen Komplex gibt es tatsächlich.

Der türkische Kultur- und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy bestätigte am Donnerstag die Existenz eines weitläufigen Systems aus unterirdischen Galerien, Gängen und Tunneln. Dabei ist von Abschnitten die Rede, die sich auf bis zu neun Kilometer erstrecken.

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Teile des Systems sollen rund 1.600 Jahre alt sein. Bereits im Februar hatte Ersoy über die Erfassung der historischen Tunnel berichtet. Nun gab er weitere Details zu dem unterirdischen Labyrinth bekannt.

Arbeiter sind bereits unter der Hagia Sophia

In den zugänglichen Bereichen laufen inzwischen Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten. Ganz erforscht ist das System aber noch lange nicht. An mehreren Stellen verhindern Einstürze ein weiteres Vordringen.

Schlamm und Ablagerungen werden entfernt, gleichzeitig soll die Feuchtigkeit unter Kontrolle gebracht werden. Zudem prüfen Experten, wie sicher die historischen Anlagen noch sind.

Für Besucher könnte sich damit künftig eine völlig neue Welt unter der Hagia Sophia öffnen. "Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, können wir die Öffnung geeigneter und sicherer Bereiche für Besucher beurteilen", erklärte Ersoy.

Mega-Restaurierung

Auch oberhalb der geheimnisvollen Tunnel wird derzeit massiv gearbeitet. Nach Angaben des Ministers handelt es sich um die umfassendsten Restaurierungs-, Erhaltungs- und Verstärkungsarbeiten an der Hagia Sophia seit Gründung der Türkischen Republik.

Unter anderem wurden Arbeiten an Gräbern, historischen Nebengebäuden und am Galerieboden abgeschlossen. Auch das nordöstliche Minarett wurde statisch verstärkt.

Besonders aufwendig sind die Arbeiten an der berühmten Hauptkuppel. Dort werden nicht nur tragende Teile verstärkt, sondern auch die historischen Mosaike gereinigt und konserviert. Dafür wurde im Inneren eine eigene Arbeitsplattform errichtet.

Besuche gehen trotzdem weiter

Ein temporäres Metalldach schützt die Hauptkuppel während der Arbeiten. Gottesdienste und Besichtigungen sollen trotzdem weiter möglich bleiben.

Auch die östliche Halbkuppel braucht laut statischen Untersuchungen zusätzliche Verstärkungen. Parallel dazu sollen dort Mosaike, Malereien und Marmoroberflächen erhalten werden.