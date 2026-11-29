Weil ein aufdringlicher Gast einfach nicht gehen wollte, wandte sich der Türsteher eines Nachtlokals am Sonntag gegen 1 Uhr an eine vorbeifahrende Polizeistreife. Der 21-Jährige weigerte sich, den Eingangsbereich des Lokals zu verlassen.
Doch auch gegenüber den alarmierten Polizisten zeigte sich der junge Steirer wenig kooperativ. Laut Polizei wurde der Mann immer aggressiver, sodass sich die Beamten schließlich dazu entschlossen, ihn festzunehmen.
Dabei soll der 21-Jährige massiven Widerstand geleistet haben. Der junge Mann schlug um sich, trat nach den Polizisten und biss einem Beamten sogar in die Hand.
Insgesamt erlitten drei Polizisten bei dem nächtlichen Einsatz leichte Verletzungen. Für den 21-jährigen Steirer endete die Nacht schließlich im Polizeianhaltezentrum Klagenfurt.