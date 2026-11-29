i Bei dem Vorfall trugen insgesamt drei Beamte leichte Verletzungen davon. Polizei (Archiv, Symbolbild) In Hand gebissen 21-Jähriger rastet bei Polizei-Einsatz komplett aus Ein 21-jähriger Steirer sorgte in der Nacht auf Sonntag für einen Polizeieinsatz vor einem Nachtlokal. Drei Beamte wurden dabei verletzt. Von André Wilding 29.11.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weil ein aufdringlicher Gast einfach nicht gehen wollte, wandte sich der Türsteher eines Nachtlokals am Sonntag gegen 1 Uhr an eine vorbeifahrende Polizeistreife. Der 21-Jährige weigerte sich, den Eingangsbereich des Lokals zu verlassen.

Doch auch gegenüber den alarmierten Polizisten zeigte sich der junge Steirer wenig kooperativ. Laut Polizei wurde der Mann immer aggressiver, sodass sich die Beamten schließlich dazu entschlossen, ihn festzunehmen.

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Steirer schlug und trat um sich

Dabei soll der 21-Jährige massiven Widerstand geleistet haben. Der junge Mann schlug um sich, trat nach den Polizisten und biss einem Beamten sogar in die Hand.

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Insgesamt erlitten drei Polizisten bei dem nächtlichen Einsatz leichte Verletzungen. Für den 21-jährigen Steirer endete die Nacht schließlich im Polizeianhaltezentrum Klagenfurt.