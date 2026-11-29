i Das Einsatzkommando Cobra war vor Ort. APA-Images / APA / DOKU-NÖ NEWS (Symbolbild) Cobra im Einsatz "Ich erschieße euch" – Familienstreit eskaliert völlig Ein Familienstreit im Bezirk Villach-Land ist aus dem Ruder gelaufen. Ein 72-Jähriger soll seinen Sohn und dessen Freundin mit dem Tod bedroht haben. Von André Wilding 29.11.2026, 09:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 30-Jähriger und seine 27-jährige Lebensgefährtin mussten sich am Samstagnachmittag im Keller ihres gemeinsamen Wohnhauses im Bezirk Villach-Land einschließen. Zuvor soll der Vater des Mannes gedroht haben, die beiden zu erschießen.

Zu der Auseinandersetzung innerhalb der Familie kam es gegen 15.40 Uhr. Da der 72-Jährige zwei Langwaffen besaß, verschanzte sich das Paar im Kellergeschoss und verständigte telefonisch die Polizei.

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Cobra rückte an

Mehrere Polizeistreifen machten sich daraufhin auf den Weg zum Wohnhaus. Auch eine Diensthundestreife sowie Beamte der Spezialeinheit Cobra kamen zum Einsatz. Der 72-Jährige konnte schließlich festgenommen werden.

Nach Klärung des Sachverhalts ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt an, den Pensionisten auf freiem Fuß anzuzeigen.

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Der 30-Jährige und seine Lebensgefährtin blieben bei dem Vorfall unverletzt. Die beiden Schusswaffen des 72-Jährigen wurden von der Polizei sichergestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung.