i In der Causa Peršmanhof wurde Anklage erhoben. APA-Images / APA / WOLFGANG JANNACH Drei Jahre Haft drohen Causa Peršmanhof – Anklage gegen Camp-Teilnehmer In der Causa Peršmanhof wurde ein 50-Jähriger angeklagt. Wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung droht Haft. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 21:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Causa rund um den Peršmanhof hat ein gerichtliches Nachspiel. Wie die Staatsanwaltschaft Graz am Freitag mitteilte, wurde gegen einen Teilnehmer des antifaschistischen Bildungscamps Anklage erhoben.

Der 50-jährige Kärntner muss sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung verantworten. Die Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt ist für den 21. Dezember 2026 angesetzt.

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Polizisten mussten zur Seite springen

Konkret geht es um einen Vorfall vom 27. Juli 2025. Damals wollten Polizisten den Kärntner in der Nähe der Gedenkstätte Peršmanhof einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen.

Laut Anklage soll der 50-Jährige plötzlich Gas gegeben haben und mit seinem Auto auf zwei Beamte zugefahren sein. Die Polizisten hätten ausweichen beziehungsweise zur Seite springen müssen.

Die Beamten nahmen umgehend mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung auf. Erst nach rund zwei Kilometern gelang es ihnen, den Autofahrer anzuhalten. Als ein Polizist die Weiterfahrt verhindern wollte, soll ihm der Kärntner einen Stoß gegen den Oberkörper versetzt haben.

Der bislang gerichtlich unbescholtene Mann bestreitet die Vorwürfe. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

"Schikanöse Kontrolle"

Der 50-Jährige hatte seinerseits Anzeige gegen die beteiligten Beamten wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs erstattet. Er warf den Polizisten vor, ihn aus schikanösen Gründen kontrolliert zu haben.

Darüber hinaus hätten sich die Beamten geweigert, die Amtshandlung auf Slowenisch durchzuführen und ihre Dienstnummern bekannt zu geben. Auch für seine Festnahme habe es nach Ansicht des Kärntners keine rechtliche Grundlage gegeben.

Die Polizisten hätten ihn ohne vorherige mündliche Androhung unter Anwendung von Zwangsgewalt festgenommen und zu Boden gebracht. Dabei sei er verletzt worden.

Ermittlungen gegen Beamte eingestellt

Die Polizisten schilderten den Vorfall anders. Ihren Angaben zufolge hätten sie dem Mann angeboten, einen Dolmetscher hinzuzuziehen. Noch bevor sie ihre Dienstnummern bekannt geben konnten, habe der Kärntner die Kontrolle durch sein plötzliches Wegfahren eigenmächtig abgebrochen.

Aufgrund des ihm vorgeworfenen Widerstands sei die darauffolgende Festnahme als zulässig und verhältnismäßig erschienen. Die Staatsanwaltschaft stellte das Ermittlungsverfahren gegen die Beamten wegen Missbrauchs der Amtsgewalt daher ein.

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Drei leitende Beamte weiter im Visier

Unabhängig davon laufen weiterhin Ermittlungen zum umstrittenen Polizeieinsatz beim antifaschistischen Bildungscamp am Peršmanhof. Laut Staatsanwaltschaft stehen die nun behandelten Vorfälle in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Verfahren.

Drei leitende Polizeibeamte, die in unterschiedlicher Weise mit dem Einsatz am 27. Juli 2025 befasst waren, stehen weiterhin unter Amtsmissbrauchsverdacht.

Sie sollen den Polizeieinsatz ohne geeignete rechtliche Grundlage veranlasst, geduldet beziehungsweise durchgeführt haben. Diese Ermittlungen sind laut Staatsanwaltschaft Graz noch nicht abgeschlossen. Auch für die Beamten gilt die Unschuldsvermutung.