Die Polizei machte am Samstagabend nach einem Verkehrsunfall in Klagenfurt eine brisante Entdeckung: Einer der beteiligten Autofahrer war erst 17 Jahre alt und hatte keine gültige Lenkberechtigung.
Gegen 20.50 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem Pkw auf der Keutschacher Straße stadteinwärts unterwegs. Zeitgleich wollte der 17-Jährige, der mit seinem Auto auf einer Nebenfahrbahn fuhr, die Keutschacher Straße überqueren.
Aus bisher ungeklärter Ursache krachten die beiden Fahrzeuge zusammen.
Im Wagen des 17-Jährigen saßen zwei 14-jährige Jugendliche. Beide erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades.
Einer der beiden wurde durch das Auslösen des Airbags im Gesicht verletzt. Die Rettung brachte den Jugendlichen daraufhin ins Klinikum Klagenfurt.
Die beiden Unfallfahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Im Zuge der Unfallerhebungen stellte sich schließlich heraus, dass der 17-Jährige über keine gültige Lenkberechtigung verfügte.