i Der Glückspilz knackte den Eurojackpot und ist nun um satte 120 Millionen Euro reicher. APA-Images / dpa Picture Alliance / Frank Hoermann (Symbolbild) Mit nur einem Tipp! 35-Jähriger räumt 120 Millionen beim Eurojackpot ab Mega-Gewinn beim Eurojackpot! Ein 35-jähriger Deutscher hat mit einem einzigen Tipp 120 Millionen Euro abgeräumt. Auch sieben weitere Spieler jubeln. Von André Wilding 14.10.2026, 11:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Lottospieler aus Deutschland hat den ganz großen Gewinn gemacht! Mit einem einzigen Tipp sicherte sich ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Mettmann unglaubliche 120 Millionen Euro beim Eurojackpot. Damit ist der junge Mann auf einen Schlag Multimillionär. Doch auch sieben weitere Glückspilze dürfen sich über Millionenbeträge freuen.

35-Jähriger knackt Mega-Jackpot

Wie der Online-Lottoanbieter Lotto24 bekannt gab, ging der gesamte Hauptgewinn diesmal an einen seiner Kunden. Der 35-Jährige aus Nordrhein-Westfalen hatte die richtigen Zahlen getippt und damit den mit 120 Millionen Euro gefüllten Jackpot geknackt.

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Damit gehört der Deutsche zu einem kleinen Kreis von Spielern, denen es gelungen ist, den Eurojackpot in seiner maximalen Höhe abzuräumen.

Sieben weitere Spieler gewinnen Millionen

Nicht nur der Hauptgewinner darf jubeln. Auch in der zweiten Gewinnklasse gab es diesmal einen regelrechten Geldregen.

Gleich sieben Spieler aus verschiedenen europäischen Ländern sicherten sich jeweils knapp drei Millionen Euro. Die Glücklichen kommen aus Hessen, Niedersachsen, Dänemark, Finnland, Norwegen, Polen und Schweden.

Damit brachte die Ziehung gleich acht Spielern Millionengewinne.

Schon mehrere 120-Millionen-Gewinne in Deutschland

Der aktuelle Gewinner ist nicht der erste Deutsche, der beim Eurojackpot die Höchstsumme abräumen konnte.

Im November 2022 gelang dieses Kunststück erstmals einem Spieler aus Berlin. Im Juni 2023 ging der 120-Millionen-Euro-Gewinn nach Schleswig-Holstein.

Im Mai 2025 durfte sich ein Spieler aus Baden-Württemberg über die volle Summe freuen, im September desselben Jahres landete der Mega-Gewinn erneut in Berlin.

Auch außerhalb Deutschlands wurden bereits mehrfach 120 Millionen Euro gewonnen. In Dänemark gab es entsprechende Treffer im Juni 2022 und Juni 2025. Weitere Höchstgewinne gingen im Jänner 2024 nach Norwegen und im Mai 2026 nach Tschechien.

So wächst der Eurojackpot auf 120 Millionen Euro

Beim Eurojackpot müssen Spieler fünf Zahlen aus insgesamt 50 sowie zwei Eurozahlen aus zwölf Möglichkeiten richtig tippen.

Bleibt ein Hauptgewinn aus, steigt der Jackpot bei den folgenden Ziehungen weiter an. Allerdings gibt es eine Obergrenze von 120 Millionen Euro.

Ist dieser Betrag erreicht und niemand trifft alle Zahlen, fließt das darüber hinausgehende Gewinnpotenzial in die zweite Gewinnklasse. Dadurch können auch dort besonders hohe Millionengewinne entstehen.

Die Bilder des Tages i ?

Die Eurojackpot-Ziehungen finden in Helsinki statt. Für die Koordination ist Westlotto im deutschen Münster zuständig.

Für den 35-Jährigen aus dem Bezirk Mettmann hat sich jedenfalls ein einziger Tipp ausgezahlt: Er ist nun um 120 Millionen Euro reicher.