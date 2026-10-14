i In Griechenland drohen abermals Überschwemmungen. (Archivbild) REUTERS/Stefanos Rapanis Warnstufe Rot in Griechenland Alarm-SMS! Heftige Unwetter bedrohen Ferieninseln Heftige Unwetter treffen Griechenland. Auf beliebten Ferieninseln drohen Sturm, Hagel und Überschwemmungen. Die Behörden schlagen Alarm. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 11:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Griechenland steht vor heftigen Unwettern! Ab Dienstag (13. Oktober) müssen sich Einwohner und Urlauber in zahlreichen Regionen auf Starkregen, schwere Gewitter, Hagel und stürmische Winde einstellen. Besonders brisant: Auch mehrere beliebte Ferieninseln sind betroffen.

Der griechische Katastrophenschutz befindet sich in erhöhter Alarmbereitschaft. Für zahlreiche Regionen wurde bereits die höchste Warnstufe "Red Code" ausgerufen. Am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr erhielten Bewohner von Euböa, Skyros und den Sporaden eine Alarm-SMS auf ihre Handys. Darin wird eindringlich vor möglichen Überschwemmungen gewarnt.

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Auch Kreta von Unwettern betroffen

Die Unwetterwarnungen gelten auch für Mittwoch (14. Oktober). Besonders gefährlich könnte es entlang der Küsten und auf dem Meer werden. Meteorologen rechnen mit Windstärken von acht bis zehn auf der Beaufort-Skala. Bei Stufe zehn handelt es sich bereits um einen schweren Sturm. Hohe Wellen und erhebliche Schäden sind möglich.

Die höchste Alarmstufe gilt für Euböa, die Sporaden, Attika, die südliche Ägäis, Kreta, Samos, Ikaria sowie die Region Peloponnes. Damit sind auch zahlreiche Urlaubsregionen betroffen, die bei österreichischen Reisenden besonders beliebt sind.

Schulen stellen auf Fernunterricht um

Die Behörden reagieren bereits auf die drohende Gefahr. In Teilen von Euböa und auf der Ferieninsel Skiathos wird der Schulunterricht am Mittwoch vorsorglich auf Fernunterricht umgestellt.

Gleichzeitig wird die Bevölkerung aufgefordert, unnötige Wege im Freien zu vermeiden und Schutzmaßnahmen zu treffen. Lose Gegenstände auf Balkonen und Terrassen sollten gesichert werden. Auch Dachrinnen und Abflüsse müssen frei bleiben, damit große Regenmengen abfließen können.

Behörden warnen vor Lebensgefahr

Besondere Vorsicht gilt während schwerer Gewitter. Die Behörden empfehlen, elektrische Geräte bei Gewitter vom Stromnetz und von Außenantennen zu trennen, sofern dies gefahrlos möglich ist.

Für Urlauber auf den betroffenen Ferieninseln könnte das Unwetter auch Auswirkungen auf Ausflüge und Schiffsverbindungen haben. Besonders auf dem Meer ist wegen der erwarteten schweren Stürme Vorsicht geboten.