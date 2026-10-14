i US-Präsident Donald Trump gestikuliert auf der Bühne, während er am 13. Oktober 2026 im Curtis D. Menard Memorial Sports Center in Wasilla, Alaska (USA), spricht. REUTERS Suche nach Öl & Gas "Unser Grönland": Trump kündigt neue Pläne an US-Präsident Donald Trump stellt eine groß angelegte Suche nach Öl, Gas und Mineralien in Grönland in Aussicht. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 10:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Massive" Erkundungsarbeiten würden derzeit vorbereitet, schrieb US-Präsident Donald Trump am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social. Nach Darstellung des US-Präsidenten könnten auf der Arktisinsel besonders große und leicht zugängliche Ölvorkommen liegen.

"Es gibt Experten, die sagen, dass die Menge des leicht verfügbaren Öls weit größer ist als in fast jedem anderen Gebiet der Welt", erklärte Trump. Namen dieser Experten, konkrete Schätzungen oder beteiligte Unternehmen nannte er nicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Trump nennt Grönland "unser"

Auffällig war erneut Trumps Wortwahl. In seinem Beitrag sprach er von "unserem neuen und wunderschönen Grönland". Die Insel gehört jedoch nicht zu den Vereinigten Staaten. Sie ist ein weitgehend selbstverwalteter Teil des Königreichs Dänemark.

Im September hatten die USA, Dänemark und Grönland ein neues Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Es erlaubt Washington, seine militärischen Aktivitäten auf der Insel auszubauen. Gleichzeitig bleiben die dänische Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht der grönländischen Bevölkerung bestehen.

Der Vertrag soll die monatelangen Spannungen beenden, die Trumps wiederholte Drohungen mit einer Übernahme Grönlands ausgelöst hatten.

Insel soll US-Abwehr schützen

Trump begründete das verstärkte Engagement auch mit der strategischen Lage der Insel. "Jeder künftige Angriff auf die Vereinigten Staaten müsste über Grönland erfolgen, wo unsere Verteidigung routinemäßig Drohnen, Raketen oder jede andere Form von Waffe, die noch nicht einmal erdacht wurde, abschießen wird", schreibt er auf Truth Social hinzu.

Das Abkommen ermöglicht den USA unter anderem eine Erweiterung ihrer Aktivitäten an der Pituffik Space Base. Es muss noch die erforderlichen parlamentarischen Verfahren in Dänemark und Grönland durchlaufen.

Ob und unter welchen Bedingungen tatsächlich nach Öl, Gas und Mineralien gesucht wird, blieb zunächst offen. Auch zu möglichen Umweltauflagen oder einer Beteiligung Grönlands an den Einnahmen äußerte sich Trump nicht.