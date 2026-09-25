i Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums sind ausgewählte Titel der "Castlevania"-Reihe für begrenzte Zeit um bis zu 80 Prozent reduziert. Konami Neues Game im Oktober 40 Jahre "Castlevania" – Gratis-Spiel und fette Rabatte Dracula-Jagd zum Nulltarif: Konami feiert 40 Jahre "Castlevania" mit einem Gratis-Klassiker, Rabatten von bis zu 80 Prozent und einem neuen Spiel. Von Rene Findenig 25.09.2026, 20:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Jahrzehnte lang jagt die Belmont-Familie den Vampir Dracula – jetzt feiert "Castlevania" seinen 40. Geburtstag. Konami macht den ersten Teil der Reihe vorübergehend kostenlos für Smartphones. Bis einschließlich 24. Oktober können Spielerinnen und Spieler das ursprüngliche "Castlevania" im App Store und bei Google Play herunterladen. Zusätzlich gibt es zeitlich begrenzte Rabatte auf mehrere Spiele der Reihe. Auch Konzerte, Soundtracks und neues Merchandise sind zum Jubiläum geplant.

Das 1986 ursprünglich für das Famicom veröffentlichte Spiel stellt den Vampirjäger Simon Belmont vor. Er kämpft sich durch Draculas berüchtigtes Schloss und stellt sich den Kreaturen, die dort lauern. Die Reihe wurde mit ihrer düsteren Gothic-Horror-Atmosphäre, fordernden Action und markanten Musik bekannt.

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Bis zu 80 Prozent Rabatt auf ältere Spiele

Neben dem Gratis-Spiel bietet Konami auf ausgewählten Plattformen Preisnachlässe von bis zu 80 Prozent an. Im PlayStation Store läuft die Aktion noch bis 7. Oktober. Dort sind unter anderem die "Castlevania Anniversary Collection" um 80 Prozent sowie die "Advance Collection" und "Requiem" jeweils um 70 Prozent reduziert.

Auf Steam endet der Sale bereits am 1. Oktober. Dort gibt es ebenfalls bis zu 80 Prozent Rabatt auf die "Anniversary Collection" und mehrere "Lords of Shadow"-Titel. Die "Dominus Collection" ist auf beiden Plattformen um 50 Prozent reduziert. Die Angebote unterscheiden sich je nach Store und Spiel.

Neues Spiel kommt im Oktober

Auch musikalisch wird das Jubiläum gefeiert. Ab 26. September sollen Stücke aus "Castlevania Black & Red" auf verschiedenen Streaming-Plattformen verfügbar sein. Für das Frühjahr 2027 sind außerdem Orchesterkonzerte unter dem Titel "Castlevania 40th Anniversary: An Orchestral Concert" in London, Tokio und Los Angeles angekündigt.

Bereits am 15. Oktober erscheint mit "Castlevania: Belmont’s Curse" ein neuer Teil der Reihe. Die Handlung spielt 1499 in Paris – 23 Jahre nach den Ereignissen von "Castlevania III: Dracula’s Curse". Im Mittelpunkt steht Rose Belmont, die Tochter von Trevor Belmont. Sie erkundet die von Monstern heimgesuchten Straßen der Stadt und Draculas Schloss. Dabei setzt sie unter anderem die heilige Peitsche "Vampire Killer" ein.

"Belmont’s Curse" soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox on PC, Steam und Nintendo Switch erscheinen. Entwickelt wird das Spiel von Evil Empire; Motion Twin, das Studio hinter "Dead Cells", unterstützt die Entwicklung beratend.