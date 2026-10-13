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AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser
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AK: Wunder-Klimageräte oft eine Betrugsmasche

Tamara U. ist sauer: Sie hat ein Klimagerät gekauft, das Räume blitzschnell kühlen sollte. Doch nach der Zahlung wurde gar kein Gerät geliefert.
Von Niederösterreich Heute
13.10.2026, 06:45
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Leserin Tamara U. ist enttäuscht: "Ich habe ein Klimagerät gekauft, das Räume blitzschnell kühlen sollte. Die Homepage war gut gemacht und es sah nach einem österreichischen Unternehmen aus. Leider war es ein Betrug: Nach meiner Zahlung wurde weder etwas geliefert, noch in irgendeiner Weise auf meine Nachfragen reagiert. Was kann ich nun tun?" Die AK Niederösterreich klärt auf.

"Nicht die Zeche zahlen": AK-Chefin schlägt Alarm

"Solche Betrugsmaschen werden leider massiv auf Social-Media-Plattformen beworben. Vermeiden Sie in Zukunft unbedingt Vorauszahlungen, denn nur selten gelingt es, die Zahlung später zu stoppen oder vielleicht sogar zurückzuholen", heißt es seitens der AK Niederösterreich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Und weiter: "Kaufen Sie eine Klimaanlage nur von einem seriösen Anbieter, der keine Wunder verspricht, sondern ein solides Gerät auf Grundlage der physikalischen Gesetze montiert."

Auf "Watchlist Internet" (https://www.watchlist-internet.at) werden verdächtige Webseiten rasch aufgelistet und dementsprechende Warnungen ausgegeben.

AK hilft weiter

"Bei Problemen beraten Sie unsere Experten kompetent", sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Weitere Infos: AK-Konsumentenberatung unter der Tel.: 057171-23000

Dieser Artikel basiert auf einer Kooperation zwischen "Heute" und der AK Niederösterreich.

red, 13.10.2026, 06:45
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