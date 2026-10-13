i AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser AK Niederösterreich/Vyhnalek Niederösterreich AK: Wunder-Klimageräte oft eine Betrugsmasche Tamara U. ist sauer: Sie hat ein Klimagerät gekauft, das Räume blitzschnell kühlen sollte. Doch nach der Zahlung wurde gar kein Gerät geliefert. Von Niederösterreich Heute 13.10.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Leserin Tamara U. ist enttäuscht: "Ich habe ein Klimagerät gekauft, das Räume blitzschnell kühlen sollte. Die Homepage war gut gemacht und es sah nach einem österreichischen Unternehmen aus. Leider war es ein Betrug: Nach meiner Zahlung wurde weder etwas geliefert, noch in irgendeiner Weise auf meine Nachfragen reagiert. Was kann ich nun tun?" Die AK Niederösterreich klärt auf.

"Solche Betrugsmaschen werden leider massiv auf Social-Media-Plattformen beworben. Vermeiden Sie in Zukunft unbedingt Vorauszahlungen, denn nur selten gelingt es, die Zahlung später zu stoppen oder vielleicht sogar zurückzuholen", heißt es seitens der AK Niederösterreich.

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Und weiter: "Kaufen Sie eine Klimaanlage nur von einem seriösen Anbieter, der keine Wunder verspricht, sondern ein solides Gerät auf Grundlage der physikalischen Gesetze montiert."

Auf "Watchlist Internet" (https://www.watchlist-internet.at) werden verdächtige Webseiten rasch aufgelistet und dementsprechende Warnungen ausgegeben.

AK hilft weiter

"Bei Problemen beraten Sie unsere Experten kompetent", sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Weitere Infos: AK-Konsumentenberatung unter der Tel.: 057171-23000

Dieser Artikel basiert auf einer Kooperation zwischen "Heute" und der AK Niederösterreich.