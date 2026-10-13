i Die Gärtnerei Starkl verschenkt rund 800 Obstbäume. STARKL Bewerbungsfrist läuft Gärtnerei verschenkt 800 Obstbäume – so kommst du dazu Gratis-Bäume für grüne Projekte! Die Gärtnerei Starkl verschenkt rund 800 Obstbäume. Interessierte können sich noch bis 16. Oktober bewerben. Von Victoria Carina Frühwirth 13.10.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob Apfel, Birne, Kirsche oder Marille: In Niederösterreich gibt es jetzt Obstbäume zum Nulltarif. Die heimische Familiengärtnerei Starkl hat gemeinsam mit "Natur im Garten" die Baumpflanzchallenge 2026 gestartet. Rund 800 Obstbäume aus österreichischer Produktion warten auf neue Besitzer.

Der Hintergrund: Auch bei sorgfältiger Planung bleiben in der Pflanzenproduktion manchmal Bäume übrig. Statt diese zu entsorgen, will Starkl ihnen ein neues Zuhause geben.

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Diese Obstbäume gibt es gratis

Zur Auswahl stehen Apfel-, Birnen-, Kirsch-, Weichsel-, Zwetschken- und Marillenbäume. Die Pflanzen sind bereits gut eingewurzelt und werden im Topf abgegeben. Es handelt sich um sogenannte Halbstämme mit einer Stammhöhe von rund 120 Zentimetern. "Als Familiengärtnerei sind wir mit Österreich fest verwurzelt. Es liegt uns am Herzen, es noch grüner und lebenswerter zu machen", erklärt Geschäftsführer Josef Starkl.

Obstbäume aus NÖ zum Nulltarif i ?

Gerade in heißen Sommern seien die Bäume besonders wertvoll. Sie spenden Schatten, kühlen ihre Umgebung und bieten Lebensraum für zahlreiche Tierarten.

Wer sich die Gratis-Bäume holen kann

Allerdings gibt es einen Haken: Die Bäume werden nicht an einzelne Hobbygärtner für den eigenen Garten verschenkt. Bewerben können sich Vereine, Gemeinden, gemeinnützige Organisationen und engagierte Projektgruppen.

Voraussetzung ist ein Projekt, bei dem mindestens 50 Obstbäume gepflanzt werden und das der Öffentlichkeit zugutekommt. Ob eine neue Streuobstwiese, eine Obstallee, ein öffentlicher Naschgarten oder ein essbarer Wald: Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.

"Unser Ziel ist es, möglichst viele neue Obstbäume in den Boden zu bringen und damit wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tierarten und regionale Obstvielfalt zu fördern", sagt Organisatorin Anna Starkl.

Nur noch bis 16. Oktober bewerben

Wer die Gratis-Bäume ergattern will, muss jedoch schnell sein. Die Bewerbungsfrist endet bereits am Freitag, 16. Oktober 2026. Projekte können online unter www.naturimgarten.at/baumpflanzchallenge eingereicht werden.

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Danach entscheidet zunächst ein Publikumsvoting, welche Initiativen in die Finalrunde kommen. Aus diesen wählt eine Fachjury von Starkl und "Natur im Garten" schließlich die Sieger aus.

Gewinner müssen selbst anpacken

Einen kleinen Aufwand müssen die Gewinner allerdings einplanen: Die Bäume werden nicht zugestellt, sondern müssen bis Ende November beim STARKL-Erlebnisgarten in Aschbach (Bezirk Amstetten) abgeholt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Spätestens im Frühling 2027 müssen die Obstbäume dann eingepflanzt sein. Wer bei der Aktion zum Zug kommt, darf sich in einigen Jahren nicht nur über mehr Grün, sondern auch über eine hoffentlich reiche Obsternte freuen.