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Der 21. Oktober soll verraten, ob zu Weihnachten Schnee fällt.
Der 21. Oktober soll verraten, ob zu Weihnachten Schnee fällt.
seewhatmitchsee, istock (Symbolbild)
"Lacht Ursula mit..."

Alte Bauernregel verrät, ob es weiße Weihnachten gibt

Schnee zu Weihnachten oder doch wieder grüne Wiesen? Eine alte Bauernregel zum 21. Oktober soll verraten, wie winterlich das Fest heuer wird.
Von André Wilding
20.10.2026, 08:31
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Ob es zu Weihnachten schneit, könnte sich laut einer alten Wetterweisheit schon Wochen vor dem Fest entscheiden. Ausgerechnet der 21. Oktober soll einen Hinweis darauf liefern, ob Österreich heuer auf eine weiße Bescherung hoffen darf. Entscheidend ist dabei, ob sich an diesem Tag die Sonne zeigt.

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Der 21. Oktober ist auch als Ursulatag bekannt. Um dieses Datum rankt sich eine Bauernregel, die bereits seit Generationen weitergegeben wird.

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Diese Bauernregel soll Schnee vorhersagen

Die alte Wetterweisheit lautet: "Lacht Ursula mit Sonnenschein, wird wenig Schnee vorm Christfest sein." Die Bedeutung dahinter ist einfach: Scheint am 21. Oktober die Sonne, soll es vor Weihnachten nur wenig Schnee geben.

Wer sich also eine verschneite Weihnachtszeit wünscht, müsste nach dieser Regel eher auf einen trüben Ursulatag hoffen.

Kann ein Oktobertag den Winter verraten?

Schon früher versuchten die Menschen, aus dem Wetter im Herbst auf die kommenden Wintermonate zu schließen. Dabei entstanden zahlreiche Bauernregeln, die bestimmte Wetterlagen mit späteren Entwicklungen in Verbindung bringen.

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Auch der Ursulatag gehört zu diesen traditionellen Wetterweisheiten. Eine wissenschaftlich verlässliche Vorhersage für Weihnachten lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

So stehen die Chancen auf weiße Weihnachten

Ob es am 24. und 25. Dezember tatsächlich schneit, hängt von mehreren Wetterfaktoren ab. Ein sonniger oder bewölkter Tag im Oktober reicht nicht aus, um daraus eine sichere Prognose für das Weihnachtsfest abzuleiten.

Die alte Bauernregel ist daher eher eine überlieferte Wetterweisheit als eine belastbare Schneeprognose. Ob sie heuer zufällig richtig liegt, wird sich erst im Dezember zeigen.

Bis dahin bleibt die Frage nach weißen Weihnachten offen. Eines steht aber fest: Wer am 21. Oktober in den Himmel schaut, kann zumindest überprüfen, welches Weihnachtswetter die alte Ursularegel vorhersagen würde.

wil, 20.10.2026, 08:31
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