i Rund um den 16. Oktober ranken sich alte Bauernregeln um einen möglichen Wetterumschwung. APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER Vorbei mit "Goldenen Herbst" Schnee-Alarm – Wetter-Orakel macht klare Ansage Die alte Bauernregel rund um Hedwig und Gallus kündigt das Ende des schönen Herbstwetters an. Das sagt der Wetterausblick. Von Heute Life 12.10.2026, 12:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer noch einmal Sonne tanken möchte, bevor der Winter anklopft, sollte sich jetzt beeilen. Denn geht es nach einer jahrhundertealten Bauernregel, könnte der 16. Oktober das Ende der freundlichen Herbsttage markieren. Ein überlieferter Spruch lautetn:

„An Hedwig bricht der Wetterlauf und hört das schöne Wetter auf.“

Noch deutlicher klingt eine zweite Variante:

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„Sankt Hedwig und Sankt Gall’ machen das Schneewetter all’.“

Die Botschaft ist klar: Mit Mitte Oktober soll die milde Witterung zunehmend von Kälte, Nebel und ersten Schneefällen abgelöst werden. Doch müssen sich die Menschen in Österreich tatsächlich auf einen baldigen Wintereinbruch einstellen?

Hedwig und Gallus

Der 16. Oktober ist im traditionellen Kalender gleich zwei Heiligen gewidmet: der heiligen Hedwig von Andechs und dem heiligen Gallus. Ihre Gedenktage galten in der bäuerlichen Überlieferung als wichtige Orientierungspunkte für die kommende Wetterentwicklung.

Für die Landwirtschaft hatte dieser Zeitpunkt eine ganz praktische Bedeutung. Die Tage wurden kürzer, die Nächte kälter und empfindliche Ernten mussten rechtzeitig eingebracht werden. Äpfel sollten geerntet, Vorräte gesichert und das Vieh von den Weiden in die Ställe gebracht werden.

Die Bauernregeln spiegeln damit auch die Erfahrungen jener Menschen wider, die den Jahreszeitenwechsel unmittelbar bei ihrer täglichen Arbeit spürten. Der vermutete Wetterumschwung war nicht bloß eine Frage des Komforts, sondern konnte über Ernteerfolg und Versorgung mitentscheiden.

Das sagt der Wetterausblick für Österreich

Wie sich das Wetter am Freitag, dem 16. Oktober 2026, tatsächlich entwickelt, muss anhand der aktuellen Prognosen beurteilt werden. Die langfristige Bauernregel allein liefert dafür keine verlässliche Antwort.

Der derzeitige Wetterausblick der GeoSphere Austria für die kommenden Tage deutet regional auf freundliches Herbstwetter hin - und keinen flächendeckenden Wintereinbruch. Nach örtlichen Nebelfeldern am Morgen dürfte sich vielerorts die Sonne durchsetzen, im Westen sind auch einige Wolken möglich. Die Temperaturen starten in der Früh bei 1 bis 10 Grad, tagsüber werden milde 14 bis 22 Grad erwartet. Doch Gerade im Alpenraum können sich die Bedingungen je nach Höhenlage deutlich unterscheiden. Was im Tal als Regen fällt, kann auf den Bergen bereits Schnee sein.

Was die Bauernregel wirklich taugt

So eindrucksvoll die alten Sprüche klingen: Sie sind keine Garantie für einen Wetterumschwung an einem bestimmten Datum. Bauernregeln beruhen auf überlieferten Beobachtungen und regionalen Erfahrungen. Manche beschreiben typische jahreszeitliche Entwicklungen, andere lassen sich wissenschaftlich nicht zuverlässig bestätigen.

Die Bilder des Tages i ?

Eines bleibt dennoch plausibel: Mitte Oktober werden die Nächte länger, die Temperaturen können deutlich sinken und in höheren Lagen steigt die Wahrscheinlichkeit für winterliche Bedingungen. Ob der goldene Herbst tatsächlich endet, entscheidet aber nicht der Heiligenkalender.