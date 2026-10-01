i Eine alte Bauernregel für den Oktober entscheidet jetzt über den Winter. APA-Images / Tobias Steinmaurer (Symbolbild) "Ist der Oktober warm und..." Alte Bauernregel warnt jetzt vor "scharfem Winter" Warm, neblig oder sogar Schnee? Alten Bauernregeln zufolge soll das Wetter im Oktober verraten, wie kalt und schneereich der Winter wird. Von André Wilding 01.10.2026, 13:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer im Winter auf Schnee und Kälte hofft, sollte im Oktober besonders genau auf das Wetter schauen. Zumindest nach alten Bauernregeln könnten die kommenden Wochen Hinweise darauf liefern, wie sich die kalte Jahreszeit entwickelt.

Seit Jahrhunderten werden solche Wetterweisheiten weitergegeben. Wissenschaftliche Prognosen sind sie nicht. Auffällig ist aber, wie viele der alten Sprüche ausgerechnet den Oktober mit dem folgenden Winter in Verbindung bringen.

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Warmer Oktober, kalter Winter?

Freunde von Schnee müssten sich nach einer der Bauernregeln zunächst einen warmen Herbstmonat wünschen. Denn es heißt: "Ist der Oktober warm und fein, kommt ein scharfer Winter drein".

Demnach würde ein warmer Oktober einen kalten Winter ankündigen. Für einen nassen und kühlen Monat gibt es dagegen eine gegenteilige Bauernregel: "Ist er aber nass und kühl, mild der Winter werden will."

Viel Nebel soll Schnee bringen

Auch Nebel spielt in den überlieferten Wetterweisheiten eine Rolle. Eine Bauernregel lautet: "Im Oktober der Nebel viel, bringt im Winter der Flocken Spiel."

Wer sich auf einen schneereichen Winter freut, müsste nach dieser alten Regel also auf möglichst viele neblige Oktobertage hoffen.

Eine weitere Bauernregel stellt sogar einen Zusammenhang zwischen dem Oktober und dem Februar her: "Warmer Oktober bringt fürwahr, stets einen kalten Februar."

Früher Schnee soll milden Winter bringen

Schnee und Frost bereits im Oktober wären nach anderen Bauernregeln dagegen kein Zeichen für einen besonders strengen Winter.

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"Wenn’s im Oktober friert und schneit, bringt der Jänner milde Zeit." Ähnlich klingt eine weitere alte Wetterweisheit: "Schneit’s im Oktober gleich, wird der Winter weich."

Nach den alten Bauernregeln wäre ein warmer und nebliger Oktober also eher ein Vorzeichen für Kälte und Schnee im Winter. Ein früher Wintereinbruch im Oktober soll dagegen ausgerechnet für mildere Monate sprechen.