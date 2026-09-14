i Alza.at geht eine Partnerschaft mit Klarna ein und bietet österreichischen Kunden flexible Zahlungsmöglichkeiten. alza.at Digital-Telegramm Alza.at geht eine Bezahl-Partnerschaft mit Klarna ein Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen. Von Digital Heute 14.09.2026, 20:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 14. August 2026

Alza.at geht eine Bezahl-Partnerschaft mit Klarna ein

Alza.at erweitert seine Zahlungsoptionen in Österreich und arbeitet mit Klarna zusammen. Kunden können beim Einkauf über Website oder App zwischen sofortiger Zahlung, Zahlung innerhalb von 30 Tagen, drei zinsfreien Raten und Finanzierung wählen. Auch meldet der Online-Händler steigende Nachfrage nach KI-Hardware und Fitness-Trackern: 53 % der Bestellungen aus Wien werden bereits an Abholstationen oder Paketautomaten geliefert, bei Fitness-Trackern stiegen die Umsätze im Jahresvergleich um einen hohen zweistelligen Prozentsatz.

Alza.at setzt auf Klarna. alza.at

Aiper startet Herbstkampagne mit Rabatt

Roboter-Poolreiniger-Anbieter Aiper startet unter dem Motto "Fall Into a Cleaner Pool" eine neue Herbstkampagne. Vom 14. bis 27. September 2026 profitieren Kunden im Aiper Online Store von Preisnachlässen auf ausgewählte Lösungen für die automatisierte Poolpflege. Ergänzend folgen ab dem 29. September 2026 erste Angebote auf Amazon, bevor dort am 6. und 7. Oktober weitere Aktionspreise gelten. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen der solarbetriebene Pool-Skimmer EcoSurfer S2, der Poolroboter Scuba S1 sowie das Aiper Experts Duo.

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Ars Electronica feiert erfolgreiche Rückkehr

Wieder zurück im Linzer Stadtzentrum stieß die Ars Electronica 2026 auf großes Echo. "125.000 Besuche an 40 Locations zeigen, dass unsere Rückkehr in die Innenstadt beim Publikum sehr gut ankam", freut sich Gerfried Stocker, Künstlerischer Geschäftsführer von Ars Electronica. "Die größere Sichtbarkeit unserer Angebote und nicht zuletzt das 30-Jahre-Jubiläum des Ars Electronica Center haben diesmal spürbar mehr lokales Publikum zum Festival gelockt, das zudem mehr Zeit in unseren Ausstellungen verbrachte."

Dienstag, 15. September 2026

Vier neue Sender bei Zattoo

Zattoo erweitert sein Angebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz um vier Fast Channels. "Herzfrequenz" zeigt Arztserien, "ZDF zu Hause" setzt auf Wohnen, Garten und Renovierung, während "H2O & Friends" Teen- und Fantasyserien bündelt. Mit "Akiba Anime" kommt außerdem ein Sender mit rund 450 Anime-Episoden hinzu, darunter "Demon Slayer", "Sword Art Online" und "Haikyu!!".

Mediensucht: "Ich will ein Handy werden"

Ein Erstklässler sagte zu Medienexperte Florian Buschmann von der Initiative "Offline Helden", er wolle ein Handy werden, weil seine Mutter sofort darauf reagiere, wenn es piepst. Das Beispiel zeigt für Buschmann, dass Mediensucht nicht nur ein Problem von Kindern ist, sondern auch mit dem Verhalten der Eltern zusammenhängt. Der Fachbegriff "Technoference" beschreibt, wie ständige Gerätenutzung Beziehungen stören kann. Buschmann empfiehlt deshalb, die eigene Handynutzung ehrlich zu hinterfragen und etwa beim Essen bewusst auf Smartphones zu verzichten.

Florian Buschmann ist Experte für Medienkompetenz. Dominik Pfau

Cyber-Angst setzt deutsche CEOs unter Druck

Eine Cohesity-Studie unter 100 deutschen CEOs zeigt eine hohe psychische Belastung durch die Gefahr von Cyberangriffen: 77 Prozent fühlen sich dadurch unter Druck, 60 Prozent fürchten sogar einen Burnout. Gleichzeitig sehen sich nur 49 Prozent psychologisch auf ihre Verantwortung vorbereitet. Im Vergleich zu Frankreich und Großbritannien sind deutsche CEOs zudem schlechter vorbereitet, obwohl sie häufiger mit Angriffen rechnen müssen und zugleich deutlich schnellere Wiederherstellungen erwarten.

Deutsche CEOs haben hohe psychische Belastung durch Cyber-Angriffe – bis zum Burnout. Cohesity (KI-generiert)

Mittwoch, 16. September 2026

So bleibt Pflegeberatung menschlich

Wie digitale Beratung für pflegende Angehörige trotzdem persönlich bleiben kann, zeigt ein Forschungsteam der Karl Landsteiner Privatuniversität Krems. Gemeinsam mit der Plattform Alles Clara wurde ein Ansatz entwickelt, bei dem Beratende ihre Erfahrungen regelmäßig reflektieren und erfolgreiche Formulierungen und Lösungen in ein gemeinsames Handbuch übernehmen. Grundlage ist das in der Pflegewissenschaft etablierte "Practice Development", bei dem Teams kontinuierlich voneinander lernen. Für die Studie wurden Daten von 1.263 Nutzerinnen und Nutzern sowie Feedback zu 342 Beratungen ausgewertet.

Ein neuer Ansatz stärkt die individuelle digitale Beratung pflegender Angehöriger. pixabay.com

Cyberspionage in Zentralasien entdeckt

Bitdefender hat eine mutmaßlich mit China verbundene Cyberspionage-Kampagne gegen Regierungsstellen in Zentralasien aufgedeckt. Die als "SilkParasite" bezeichnete Operation richtete sich vor allem gegen Behörden in Usbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadschikistan und Kasachstan und lief laut dem Sicherheitsunternehmen rund ein Jahr. Zum Einsatz kamen sieben Familien von Remote-Access-Trojanern, darunter fünf bislang undokumentierte Schadprogramme, sowie Spear-Phishing-Mails und Cloud-Dienste zur Verschleierung der Kommunikation. Bitdefender stuft die Verbindung zu China mit mittlerer Sicherheit ein und sieht Spionage als Ziel der Kampagne.

Silk Parasite: Einer der Phishing-Köder war KI-generiert und wurde wahrscheinlich absichtlich in geringer Qualität gestaltet. Bitdefender

Osapiens übernimmt Nasdaq-Plattform

Das Mannheimer Softwareunternehmen osapiens hat die Plattform und den Kundenstamm von Nasdaq Metrio übernommen und will damit seine Expansion in den USA beschleunigen. Nasdaq Metrio ist auf nichtfinanzielle Berichterstattung und CO2-Bilanzierung spezialisiert und bringt eine etablierte Kundenbasis in Nordamerika mit. Die übernommenen Lösungen sollen in den osapiens HUB integriert werden, der unter anderem Compliance, Lieferanteninformationen und Nachhaltigkeitsreporting bündelt. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt.

osapiens akquiriert Nasdaq Metrio und expandiert weiter in den USA. osapiens

Donnerstag, 17. September 2026

Nur 4 von 10 Betrugsopfern gehen zur Polizei

Zahlungsbetrug wird in Österreich häufig nicht zur Anzeige gebracht. Das ergab eine aktuelle Umfrage unter 1.000 Personen im Auftrag des Zahlungstechnologieanbieters Visa. Zwar geben neun von zehn Befragten (92 %), die noch nie von Zahlungsbetrug betroffen waren, an, dass sie sich in einem solchen Fall an die Polizei wenden würden. Tatsächlich erstatteten aber nur vier von zehn Betroffenen (40 %) Anzeige, nachdem sie durch eine Betrugsmasche Geld verloren hatten. Männer (45 %) gingen dabei deutlich häufiger zur Polizei als Frauen (33 %).

Stefanie Ahammer, Country Managerin Visa Österreich. Dragan Dok

Deepentix holt frisches Kapital

Das niederösterreichische Deep-Tech-Startup Deepentix hat sich ein Pre-Seed-Investment von tecnet equity, Rockstart und Business Angel Kambis Kohansal Vajargah gesichert. Das Unternehmen entwickelt eine KI-Plattform, die Dokumente in Wissensgraphen umwandelt und Antworten bis zum exakten Satz in der ursprünglichen Quelle zurückverfolgen lässt. Damit richtet sich Deepentix an regulierte Branchen wie Pharma, Medizintechnik, Versicherungen und Banken. Das Kapital soll in Forschung und Entwicklung sowie erste Pilotprojekte fließen.

Investor Kambis Kohansal Vajargah, Endri Deliu, Morteza Amini und Altan Nar (alle Deepentix) sowie Peter Buchinger (tecnet equity). tecnet equity

Magenta holt acht Netz-Awards

Magenta Telekom hat im ersten Halbjahr 2026 in Österreich acht Speedtest Awards gewonnen. Das Unternehmen lag bei Ookla sowohl beim schnellsten Festnetz als auch beim schnellsten Mobilfunknetz vorne und erhielt weitere Auszeichnungen für 5G, Internetqualität und Video-Erlebnis. Beim Festnetz erreichte Magenta einen Median-Download von 263,28 Mbit/s, im 5G-Netz waren es 173,85 Mbit/s. Grundlage der Auszeichnungen sind reale Messungen von Nutzerinnen und Nutzern.

Ookla Speedtest Awards: Magenta hat Österreichs schnellstes Internet. Magenta

Die Bilder des Tages i ?

Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen.