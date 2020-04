Baumarkt-Ansturm schaffte es in "NY Times"

Der enorme Ansturm, den es am Dienstag auf Baumärkte in Österreich gegeben hat, blieb auch im Ausland nicht unbemerkt. Sogar die "New York Times" berichtete.

Rückschlag möglich

Der Ansturm auf die Baumärkte, die nach mehrwöchiger Zwangspause am Dienstag wieder öffnen durften, war im ganzen Land enorm. Vor einem Stadlauer Baumarkt in Wien-Donaustadt war der Andrang eben so groß wie in St. Pölten Ob die Erlaubnis zur Öffnung anderer Geschäftszweige, als jene die der Lebensmittel- und Hygieneartikelversorgung dienen, ratsam war, wird sich womöglich erst in wenigen Wochen zeigen. Experten sehen die Gefahr einer zweiten Corona-Welle im Land. Am Ostermontag gab etwa Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer zu bedenken, dass es in Österreich zu einem "Stop and Go" was die Erlaubnis zur Öffnung von Geschäften betrifft, kommen könnte. Auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck warnte, dass die nicht alle sofort in die Geschäfte rennen sollen Dass ihre Warnungen zumindest von einigen Bürgern ignoriert wurden, zeigt ein Clip von "Heute"-Fotografin Denise Auer , der binnen kürzester Zeit zum viralen Hit wurde. Der enorme Ansturm bei den Baumärkten blieb auch nicht ohne internationale Resonanz.Sogar nach Übersee, konkret in die USA, schaffte es die Meldung. Die "New York Times" verwendete zur Illustrierung von gelockerten Maßnahmen in Europa ein Bild, das in Österreich aufgenommen wurde und eine wartende Menge zeigt.