Best of Bierdusche – so schön feierte das Team

Die Pflicht ist erfüllt. Österreich fährt nach einem 2:1 gegen Nordmazedonien zur EM 2020. Das Ticket wurde noch im Stadion begossen.

Sieben Stars fehlen

Ein Bier-Sponsor kann schon recht hilfreich sein – vor allem bei sportlichem Erfolg. Frag nach beim ÖFB-Team. Am Samstag löste die Truppe von Franco Foda im Ernst-Happel-Stadion das EM-Ticket . Zu den Klängen von Gigi D'Agostino, den Toten Hosen und Reinhard Fendrich wurde nach Schlusspfiff noch am Rasen mit vorbereiteten Maß-Krügen angestoßen – und geduscht. Marko Arnautovic und Co. sorgten dafür, dass kaum ein Haupt trocken blieb.Der ÖFB fasste die besten Feier-Szenen in einem Stimmungs-Video zusammen ().Danach ging die Party erst so richtig los. Erst in der Kabine , dann im VIP-Klub des Happel-Stadions, später in der Wiener Innenstadt. Dazwischen eilten die Kicker ins Hotel Hilton Danube, um sich in Schale zu werfen.Wie in der Quali am grünen Rasen, ließen es die Spieler dann auch in der Nacht krachen. Ein ursprünglich für Sonntag 11 Uhr eingeplanter Presse-Termin wurde ersatzlos gestrichen. Auch das obligatorische Auslaufen fiel ins Wasser. Foda gab seinem Team den kompletten Tag frei.Am Montag um 10 Uhr hebt das rot-weiß-rote Nationalteam zum letzten Gruppenspiel Richtung Lettland ab. Nicht dabei sind David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Martin Hinteregger, Konrad Laimer, Stefan Lainer und Andreas Ulmer. Diese sieben Kicker entließ Foda bereits vorzeitig aus dem Kader.Maximilian Wöber und Maximilian Ullmann wurden nachnominiert.