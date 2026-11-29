i Billa startet am 5. November gemeinsam mit einer Kultmarke eine neue Treueaktion. Helmut Graf Bis 22 Uhr einkaufen Billa, Bipa & Co. wollen Öffnungszeiten radikal ändern Früher aufsperren, später zusperren: Rewe-Chef Marcel Haraszti drängt auf neue Öffnungszeiten. An manchen Standorten will er bis 22 Uhr öffnen. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 21:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch schnell nach der Arbeit im Supermarkt einkaufen? Für viele Berufstätige in Österreich geht sich das zeitlich nicht aus. Geht es nach Marcel Haraszti, Chef der Billa-Mutter Rewe Österreich, soll sich das ändern. Der Handelsmanager drängt auf eine Reform des Öffnungszeitengesetzes und nimmt dabei auch die Politik und die Sozialpartner in die Pflicht.

In einem Interview mit dem "Kurier" formuliert Haraszti drei konkrete Forderungen, die den heimischen Handel flexibler machen sollen. Sein Ziel: Die Geschäfte sollen sich bei ihren Öffnungszeiten stärker nach den Bedürfnissen der Kunden richten können.

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Sechs Stunden mehr pro Woche

Konkret fordert der Rewe-Boss, die erlaubten wöchentlichen Öffnungszeiten für herkömmliche Geschäfte von derzeit 72 auf 78 Stunden auszuweiten. Damit könnten etwa Billa-, Bipa- oder Penny-Filialen bereits um 7 Uhr statt um 7.20 oder 7.40 Uhr aufsperren.

Dazu erzählt Haraszti eine Anekdote: Eine Gewerkschafterin habe ihn einmal gefragt, warum ihre Billa-Filiale erst um 7.40 Uhr öffne. Seine Antwort darauf: "Wegen Ihnen."

Rewe-Boss Marcel Haraszti REWE Group/Hofer

Dass die Beschäftigten bei längeren Öffnungszeiten automatisch mehr arbeiten müssten, bestreitet der Handelsmanager. Es gebe ausreichend Mitarbeiter, die auch wegen der entsprechenden Zulagen gerne zu Randzeiten arbeiten würden. Zudem könnten dadurch neue Arbeitsplätze entstehen, argumentiert Haraszti.

Billa soll bis 22 Uhr offen haben

Langfristig will der Rewe-Chef aber noch deutlich mehr Spielraum. Besonders für Pendler, die bereits um 6.30 Uhr das Haus verlassen und erst um 20 Uhr zurückkehren, seien die derzeitigen Öffnungszeiten problematisch. Rewe erhalte deshalb zahlreiche Beschwerden.

Während manche Filialen überhaupt keine zusätzlichen Öffnungsstunden benötigen würden, wären an anderen Standorten sechs weitere Stunden sinnvoll. Einzelne Märkte, etwa in der Wiener Innenstadt, würde Haraszti sogar gerne bis 22 Uhr offen halten.

Dass künftig sämtliche Billa-Filialen rund um die Uhr geöffnet sein könnten, schließt der Manager aus wirtschaftlichen Gründen aus.

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Weihnachtswunsch für Billa-Boxen

Besonders dringend ist für Haraszti zudem eine Änderung der Vorschriften für personallose Selbstbedienungsgeschäfte. Während Automatenshops rund um die Uhr geöffnet sein dürfen, unterliegen autonome Supermärkte weiterhin den gesetzlichen Beschränkungen.

Eine Gleichstellung dieser Geschäftsmodelle bezeichnet der Rewe-Chef als seinen Weihnachtswunsch. Gerade in den mehr als 500 österreichischen Gemeinden ohne Nahversorger sieht er großes Potenzial für solche Geschäfte.

Seitenhieb gegen Internet-Konkurrenz

Auch im Wettbewerb mit dem Onlinehandel sieht Haraszti die heimischen Geschäfte durch die gesetzlichen Vorgaben benachteiligt. Der Erfolg des Internethandels beruhe seiner Ansicht nach vor allem darauf, dass Kunden jederzeit einkaufen können. "Amazon sperrt auch nicht den Internetzugang um 18.40 Uhr", bringt es der Rewe-Boss auf den Punkt.

Widerstand gegen die Forderungen kommt allerdings von der Gewerkschaft GPA. Wie bereits im Oktober berichtet, bezweifelt diese, dass längere Öffnungszeiten tatsächlich zu mehr Einkäufen führen würden. Sie warnt zudem vor zusätzlichen Belastungen für die Beschäftigten, insbesondere angesichts fehlender Kinderbetreuungsangebote zu Randzeiten.